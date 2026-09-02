Nhịp đập Ba Đình

Hà Nội những ngày này, gió heo may dịu mát, Quảng trường Ba Đình dường như thức giấc sớm hơn. Từ tờ mờ sáng, khi giọt sương còn chưa tan trên những nhành tre ngà, hàng ngàn người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đã bồi hồi tề tựu về đây.