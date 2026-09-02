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Đến cà phê Đỗ Phủ, cơm tấm Đại Hàn nghe kể về hoạt động bí mật của Biệt động Sài Gòn - Gia Định

SGGPO

Trải nghiệm ẩm thực và lịch sử độc đáo ngày lễ, du khách sẽ được thưởng thức cơm tấm hoài cổ và trực tiếp khám phá căn hầm giấu vũ khí bí mật của lực lượng Biệt động Sài Gòn năm xưa.

ĐỖ THIỆN - THỤY QUYÊN - ĐÀO THU HÀ

Từ khóa

Cà phê Đỗ Phủ Cơm tấm Đại HànCơm tấm Đại Hàn Biệt động Sài Gòn Tết Độc lập

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