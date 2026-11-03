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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Lào và Phu nhân

SGGPO

Sáng 3-11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân Vandara Siphandone thăm chính thức Việt Nam.

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Chủ tịch Quốc hội hai nước và hai Phu nhân chụp ảnh chung tại lễ đón. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của đồng chí Sonexay Siphandone trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Lào. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Quốc hội Lào đối với việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa Việt Nam và Lào.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Lào và Phu nhân. Ảnh: VIẾT CHUNG

Sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone và Phu nhân tham quan không gian trưng bày hình ảnh về quan hệ Việt Nam - Lào và quan hệ giữa Quốc hội hai nước.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone và Phu nhân tham quan không gian trưng bày hình ảnh về quan hệ hai nước, hai Quốc hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone dẫn đầu hai đoàn đại biểu cấp cao tiến hành hội đàm.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: VIẾT CHUNG
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone tại cuộc hội đàm. Ảnh: VIẾT CHUNG

Cũng trong sáng 3-11, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và các đại biểu dự khán phiên họp Quốc hội tại Hội trường Diên Hồng. Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Vandara Siphandone tham quan bảo tàng tại Nhà Quốc hội.

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Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và các đại biểu dự khán phiên họp tại Hội trường Diên Hồng. Ảnh: VIẾT CHUNG
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*Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Vandara Siphandone tham quan bảo tàng tại Nhà Quốc hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trước lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

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Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 3-11. Ảnh: VIẾT CHUNG
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MINH DUY

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn Lào

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