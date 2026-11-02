TPHCM thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Hoa Kỳ

Sáng 2-11, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, tiếp xã giao đoàn đại biểu Hoa Kỳ do Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks và Đại tá Andrew Pate, chỉ huy tàu tuần duyên Hoa Kỳ, dẫn đầu.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Được bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ và hợp tác giữa TPHCM với các đối tác Hoa Kỳ. Đồng chí đánh giá chuyến thăm TPHCM của tàu tuần duyên Hoa Kỳ góp phần củng cố hợp tác quốc phòng, an ninh giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh hàng hải.

Trao đổi về định hướng phát triển, đồng chí Nguyễn Văn Được khẳng định TPHCM đang đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, giảm dần sự phụ thuộc vào lợi thế lao động giá rẻ. Thành phố mong muốn thu hút các định chế tài chính quốc tế, trong đó có các tổ chức tài chính Hoa Kỳ, nhằm phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM.

Thành phố cũng chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy các dự án năng lượng sạch, phát triển hệ thống cảng biển và hạ tầng logistics. Đồng chí Nguyễn Văn Được mong muốn Đại sứ hỗ trợ kết nối, vận động doanh nghiệp, nhà đầu tư Hoa Kỳ tham gia những lĩnh vực ưu tiên này. TPHCM cam kết thực hiện các thỏa thuận hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tác, doanh nghiệp Hoa Kỳ nghiên cứu, đầu tư và hoạt động lâu dài.

Đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh thành phố luôn quan tâm công tác khắc phục hậu quả chiến tranh; cảm ơn Chính phủ Hoa Kỳ đã hỗ trợ xử lý hậu quả chất độc da cam/dioxin và các vấn đề tồn tại sau chiến tranh. Thành phố mong muốn hai bên mở rộng hợp tác trong lĩnh vực này, trong đó có tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Lãnh đạo TPHCM và đoàn đại biểu Hoa Kỳ chụp ảnh chung tại buổi tiếp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại sứ Jennifer Wicks đánh giá cao sự hỗ trợ của lãnh đạo TPHCM đối với các doanh nghiệp, tổ chức Hoa Kỳ đang hoạt động tại địa phương; bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác về năng lượng, giáo dục, y tế, phát triển nguồn nhân lực và tài chính.

Đại sứ khẳng định cam kết của các doanh nghiệp Hoa Kỳ đối với các dự án năng lượng tại TPHCM, trong đó có dự án điện khí LNG, cũng như mong muốn tăng cường đối thoại để tháo gỡ vướng mắc về môi trường đầu tư, cơ chế, chính sách.

Theo Đại sứ Jennifer Wicks, Hoa Kỳ coi trọng hợp tác với Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, y tế và giao lưu nhân dân, mong muốn hai bên tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác thiết thực.

Đại tá Andrew Pate cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo TPHCM, kỳ vọng chuyến thăm góp phần thúc đẩy hợp tác giữa lực lượng chức năng hai nước trong bảo đảm an ninh hàng hải và ứng phó các thách thức an ninh trên biển.

THỤY VŨ