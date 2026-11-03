Việt Nam - Lào bảo đảm triển khai hiệu quả các thỏa thuận

Ngày 3-11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã có các cuộc hội kiến, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chiều 3-11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào nhân dịp sang thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ với Lào, đồng thời sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ và các cơ quan liên quan của Lào cụ thể hóa nhận thức chung và cam kết của lãnh đạo cấp cao thành các chương trình, dự án hợp tác thiết thực. Hai nước thường xuyên rà soát tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã thống nhất.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao việc Quốc hội hai nước triển khai cơ chế giám sát chung đối với các thỏa thuận cấp cao và các dự án hợp tác chiến lược. Đó là bước phát triển mới có ý nghĩa quan trọng, nâng cao hiệu quả thực thi các cam kết của chính phủ hai nước, tăng cường tin cậy chiến lược giữa hai quốc gia.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Lào đẩy mạnh kết nối hạ tầng, năng lượng và chuyển đổi số. Ưu tiên các dự án giao thông, kết nối cảng biển, cửa khẩu và logistics, tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư và liên kết khu vực. Hai bên nâng cao chất lượng hợp tác giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực…

* Cùng ngày, sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone đã tiến hành hội đàm.

Tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của đồng chí Sonexay Siphandone trên cương vị mới thể hiện sinh động sự gắn bó, tin cậy đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai Quốc hội Việt Nam - Lào.

Chuyến thăm góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp và thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc gìn giữ, vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone cũng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn ghi nhớ, trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của Việt Nam. Lào đánh giá cao những thành tựu phát triển to lớn của Việt Nam, bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại hội đàm. Ảnh: QUANG PHÚC

Hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giữa hai Quốc hội; tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tổ chức bộ máy nhà nước, hoạt động của chính quyền địa phương. Hai bên rà soát Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước đã ký tháng 5-2022, cập nhật các nội dung hợp tác phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới để xem xét ký trong năm 2027.

Hai Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tiếp tục tăng cường phối hợp giám sát, đồng hành cùng Chính phủ hai nước triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết. Tạo chuyển biến mạnh mẽ, đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tương xứng với tiềm năng và quan hệ chính trị đặc biệt giữa hai nước.

Hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí phối hợp chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào vào năm 2027.

Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Lào và Đoàn đại biểu đã dự khán phiên họp của kỳ họp thứ 2, Quốc hội Việt Nam khóa XVI.

* Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại cuộc hội kiến, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, quan hệ kênh Đảng giữ vai trò định hướng chiến lược trong tổng thể quan hệ song phương. Thường trực Ban Bí thư đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan tham mưu của hai Đảng, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát và xây dựng hệ thống chính trị.

Chủ tịch Quốc hội Lào đánh giá cao các kết quả hợp tác toàn diện giữa hai nước thời gian qua, trong đó có việc triển khai các dự án hợp tác trọng điểm giữa hai nước, góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước Lào.

Cũng trong chiều 3-11, Chủ tịch Quốc hội Lào tiếp đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: VIẾT CHUNG Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ mong muốn các đồng chí lãnh đạo chủ chốt hai Đảng, hai nước, trong đó có Chủ tịch Quốc hội Lào, tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để hai tổ chức mặt trận tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong việc tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng và phát triển đất nước. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, về truyền thống đoàn kết, gắn bó thủy chung giữa hai dân tộc. Chủ tịch Quốc hội Lào đánh giá cao và biểu dương kết quả hợp tác giữa hai mặt trận của hai nước trong thời gian qua. Chủ tịch Quốc hội Lào đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, mở rộng nội dung và hình thức phối hợp. Hai nước tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng và tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, hai cơ quan mặt trận cần phối hợp chặt chẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa lan tỏa trong Năm Đoàn kết hữu nghị Lào - Việt Nam 2027.

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