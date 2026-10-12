Việt Nam - Australia thúc đẩy hợp tác công nghệ số, AI và bán dẫn

Với thông điệp “Từ đối thoại đến kết nối, từ đổi mới sáng tạo đến đầu tư”, diễn đàn hướng tới tạo dựng không gian hợp tác thực chất giữa Việt Nam và Australia; qua đó mở rộng cơ hội về thị trường, công nghệ và đầu tư cho doanh nghiệp công nghệ số hai nước.

Sáng 12-10, tại Hà Nội, Cục Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (DDA, thuộc Bộ KH-CN) phối hợp với Hội Trí thức và chuyên gia Việt Nam - Australia (VASEA) tổ chức diễn đàn "Hợp tác đầu tư, phát triển công nghệ số và trí tuệ nhân tạo Việt Nam - Australia".

Đây là hoạt động tiếp nối diễn đàn TechConnect Việt Nam - Australia, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 10-8 vừa qua.

Quang cảnh phiên khai mạc diễn đàn. Ảnh: T.B

Khai mạc diễn đàn, ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng DDA cho biết, diễn đàn lần này thể hiện bước chuyển từ ký kết sang triển khai các hoạt động cụ thể, tập trung vào công nghệ số, AI, bán dẫn và đổi mới sáng tạo. Đây là cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, giải pháp và năng lực công nghệ; tìm kiếm đối tác kinh doanh, công nghệ và đầu tư; trao đổi nhu cầu thị trường và hình thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể.

Thông qua mạng lưới chuyên gia, viện trường, doanh nghiệp và các tổ chức của Australia, doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận tri thức, công nghệ, nhân lực chất lượng cao, đối tác và cơ hội đầu tư; hỗ trợ phát triển sản phẩm, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, thương mại hóa và mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế.

Ông Nguyễn Khắc Lịch phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh: T.B

Bà Renee Deschamps, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Australia tại Việt Nam khẳng định, Australia cam kết hợp tác với Việt Nam để thúc đẩy nền kinh tế số rất năng động của Việt Nam và tăng cường, đóng góp vào việc thực hiện quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước. Các doanh nghiệp Australia rất quan tâm đến tương lai số của Việt Nam. Cả hai bên đều thấy được những cơ hội có thể thúc đẩy lĩnh vực như bán dẫn, AI, an ninh mạng.

Các doanh nghiệp Australia rất mong muốn tham gia hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam cũng như để có thể trao đổi và thúc đẩy hợp tác, đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số.

Bà Renee Deschamps phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: T.B

Bà Renee Deschamps khẳng định, sự hợp tác của hai quốc gia về đổi mới sáng tạo và công nghệ cần dựa trên những nền tảng số thế hệ mới. Đây là hướng quan trọng cho phát triển bền vững của hai nước. Diễn đàn không chỉ là câu chuyện về công nghệ, mà là cơ hội để cả hai bên tìm kiếm đối tác mới, kết nối nhà đầu tư với các cơ hội đầu tư cũng như kết nối giữa các nhà nghiên cứu với các doanh nghiệp và thể hiện thế mạnh giữa hai quốc gia.

Trao đổi bản ghi nhớ hợp tác giữa VASEA và Viện Nghiên cứu phát triển nông nghiệp Việt Nam tại sự kiện. Ảnh: T.B

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ KH-CN Lê Xuân Định nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng cùng các đối tác Australia phát triển những quan hệ hợp tác dựa trên sự tin cậy, cùng đóng góp và cùng hưởng lợi. Việt Nam có nhu cầu ứng dụng công nghệ rộng lớn, đội ngũ kỹ sư và các doanh nghiệp đang tích cực mở rộng hoạt động quốc tế.

Australia có các trường đại học, cơ sở nghiên cứu và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mà các đối tác Việt Nam mong muốn tăng cường kết nối. Khi kết hợp được các nguồn lực đó trong những dự án cụ thể, hai bên có thể cùng phát triển công nghệ, đào tạo nhân lực và tìm kiếm thị trường mới.

Thứ trưởng Lê Xuân Định phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: T.B

Thứ trưởng Lê Xuân Định đánh giá cao vai trò cầu nối của VASEA và cộng đồng trí thức, chuyên gia Việt Nam tại Australia. Sự am hiểu về nghiên cứu, doanh nghiệp và môi trường hoạt động của hai nước là nguồn lực quan trọng để tìm đúng đối tác và hỗ trợ hợp tác đi đến kết quả.

Thứ trưởng đề nghị, các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp cần cùng tham gia từ khi xác định bài toán, kết hợp nghiên cứu với yêu cầu thị trường và chuẩn bị đội ngũ phát triển, vận hành công nghệ. Trong đó, hợp tác AI cần chú trọng chất lượng dữ liệu, độ tin cậy và khả năng kiểm soát kết quả; hợp tác bán dẫn có thể tập trung vào thiết kế chip, kiểm chứng thiết kế, hỗ trợ sản xuất thử và đo kiểm, phù hợp với nhu cầu, năng lực và nguồn lực của các bên.

Ra nền tảng V-bridge, kết nối hệ sinh thái công nghệ Việt Nam - Australia tại sự kiện. Ảnh: T.B

Tại diễn đàn, DDA phối hợp với Tập đoàn FPT và VASEA ra mắt đã ra mắt nền tảng V-bridge. Nền tảng này hướng tới hỗ trợ kết nối doanh nghiệp và các tổ chức trong hệ sinh thái công nghệ Việt Nam - Australia. V-bridge được kỳ vọng sẽ duy trì việc kết nối trực tuyến, để các đối tác toàn cầu có thể tiếp tục tìm hiểu, làm việc và phát triển những cơ hội hợp tác với doanh nghiệp hai nước.

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