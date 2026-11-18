Tối 17-11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu Việt Nam rời Manila (Philippines) về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan, diễn ra từ ngày 14 đến 17-11.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng trưởng đoàn các nước chụp ảnh chung tại Lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49. Ảnh: TTXVN

Chuyến công tác được thực hiện theo lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026.

Trong 4 ngày công tác, Thủ tướng Lê Minh Hưng có lịch trình dày đặc với nhiều hoạt động đa phương và song phương, tham dự các hội nghị, sự kiện của ASEAN và các hội nghị giữa ASEAN với các đối tác. Thủ tướng cũng có các cuộc gặp, tiếp xúc với lãnh đạo nhiều nước ASEAN, các nước đối tác và tổ chức quốc tế tham dự hội nghị.

Tại các hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đưa ra nhiều đề xuất mang tính chiến lược, góp phần định hướng và thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN với các đối tác, vì lợi ích của người dân khu vực và thế giới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN (ASEAN-BIS). Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN (ABIS) 2026, Thủ tướng đề xuất "Xây dựng hạ tầng cho nền kinh tế ASEAN tương lai" với 4 ưu tiên trọng tâm: kết nối giao thông và logistics xuyên biên giới; kết nối năng lượng; kết nối số; kết nối thể chế và con người.

Sau khi dự lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49, Thủ tướng dự Phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49, trong đó Thủ tướng nêu 3 định hướng chiến lược nhằm tăng cường hợp tác ASEAN.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các Trưởng đoàn tham dự Phiên họp hẹp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49. Ảnh: TTXVN

Trong Phiên họp hẹp, Thủ tướng đưa ra 3 đề xuất nhằm bảo đảm hòa bình, an ninh và phát triển khu vực, gồm: củng cố lòng tin, xử lý khác biệt thông qua đối thoại; chủ động phòng ngừa, quản lý khủng hoảng và ứng phó các thách thức chung; chủ động dẫn dắt hợp tác với các đối tác, chuyển từ tư duy giữ vai trò trung tâm sang kiến tạo vai trò trung tâm.

Tại Phiên đối thoại lần thứ 15 giữa lãnh đạo ASEAN và đại diện Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA), Thủ tướng đề xuất 3 định hướng trọng tâm trong hợp tác ASEAN - AIPA: tham vấn từ sớm, thực thi hiệu quả; củng cố đoàn kết, vun đắp niềm tin; tập trung vào các ưu tiên mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Thủ tướng cũng đề nghị Quốc hội, nghị viện các nước sớm xem xét phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), tạo cơ sở pháp lý để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này.

Thủ tướng Lê Minh Hưng còn tham dự các hội nghị cấp cao giữa ASEAN với Trung Quốc, Liên hợp quốc, Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hoa Kỳ; Hội nghị cấp cao ASEAN+3; Hội nghị cấp cao Mekong - Hàn Quốc, Mekong - Nhật Bản (Việt Nam đồng chủ trì); Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng "0" (AZEC) và Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS). Tại các hội nghị, Thủ tướng đưa ra những đề xuất thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN với các đối tác.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ. Ảnh: TTXVN

Bên lề các hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng có các cuộc gặp, tiếp xúc song phương với lãnh đạo Brazil, Canada, Australia, Thái Lan; trao đổi với lãnh đạo Lào, Philippines, Singapore, Campuchia và Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)...

Việc Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự và có những đóng góp thiết thực tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị liên quan tiếp tục khẳng định tầm quan trọng chiến lược của ASEAN trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

TTXVN