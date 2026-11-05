Việt Nam sẽ hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa, ứng phó sự cố

Chiều 5-11, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã trả câu hỏi của phóng viên về việc truyền thông quốc tế đưa tin một số quốc gia khuyến khích người dân chuẩn bị nhu yếu phẩm nhằm ứng phó với các tình huống khẩn cấp như căng thẳng, thiên tai hoặc đe dọa an ninh mạng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: BNG

Theo Người phát ngôn Phạm Thu Hằng, các vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống tủ lạnh tại siêu thị ở châu Âu gần đây cho thấy nguy cơ an ninh mạng ngày càng mở rộng. Các vụ việc này không chỉ tác động đến dữ liệu, hệ thống thông tin mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, chuỗi cung ứng và đời sống của người dân.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi tấn công mạng, đe dọa an ninh mạng dưới bất cứ hình thức nào; đồng thời cho rằng bảo đảm an ninh mạng đối với các hệ thống thiết yếu như năng lượng, viễn thông, tài chính, y tế, giao thông và cung ứng hàng hóa là yêu cầu đặc biệt quan trọng, cần được chủ động thực hiện từ sớm, từ xa.

Đối với việc khuyến cáo người dân chuẩn bị nhu yếu phẩm ứng phó với tình huống khẩn cấp, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ phối hợp để đánh giá nguy cơ và nghiên cứu các biện pháp phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó, các cơ quan sẽ nâng cao nhận thức và hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa và ứng phó sự cố, không để phát sinh tâm lý hoang mang trong xã hội.

Về hợp tác quốc tế, Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy trao đổi thông tin và chia sẻ cảnh báo sớm, phối hợp điều tra, xử lý tội phạm mạng xuyên biên giới và nâng cao năng lực ứng phó. Là quốc gia đăng cai Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm (Công ước Hà Nội), Việt Nam cam kết tích cực, có trách nhiệm trong hợp tác cùng cộng đồng quốc tế phòng, chống tội phạm mạng.

* Về câu hỏi tác động của kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đối với Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho rằng, tiến trình đàm phán thuế quan giữa hai nước đang tiếp tục. Việt Nam mong muốn trong thời gian tới, quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước sẽ phát triển theo hướng cân bằng, hài hòa và bảo đảm lợi ích của doanh nghiệp và người dân hai nước.

​* Về đề nghị bình luận việc Trung Quốc xây căn cứ quân sự tại Lào, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao chia sẻ, Việt Nam mong muốn Lào phát triển hòa bình, độc lập, tự chủ và phát huy vai trò là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho rằng, hợp tác giữa các quốc gia cần triển khai phù hợp với luật pháp quốc tế, với Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á, các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc; đồng thời đóng góp tích cực cho hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

MINH DUY