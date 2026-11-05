Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trao Huy hiệu Đảng tại phường Tân Sơn Nhì

Chiều 5-11, Đảng ủy phường Tân Sơn Nhì (TPHCM) tổ chức Lễ kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2026) và trao tặng Huy hiệu Đảng. Đến dự có đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Đợt trao Huy hiệu Đảng lần này, Đảng bộ phường Tân Sơn Nhì có 35 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó có 4 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng...

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên

Theo Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Nhì Nguyễn Trần Phú, mỗi tấm Huy hiệu Đảng được trao là niềm vinh dự của cá nhân, gia đình, đồng thời là tài sản tinh thần quý báu của Đảng bộ phường, là minh chứng sinh động cho truyền thống kiên trung, trách nhiệm và niềm tin son sắt vào Đảng của mỗi đảng viên.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết và Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Nhì Nguyễn Trần Phú trao quà tặng đảng viên có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, Đảng ủy phường Tân Sơn Nhì trao tặng quà đến các đảng viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Trần Phú cho biết thêm, trong những tháng cuối năm 2026, Đảng bộ phường tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp hiệu quả liên quan đến nhiệm vụ chính trị và vấn đề đặt ra tại khu dân cư.

Theo đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, nói đi đôi với làm, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân làm căn cứ quan trọng để đánh giá cán bộ.

CẨM TUYẾT