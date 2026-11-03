Chính trị

Xây dựng Đảng

Xã Long Hải trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành

SGGPO

Sáng 3-11, Đảng ủy xã Long Hải (TPHCM) tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng cho 8 đảng viên, trong đó có 3 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

1793670706601_1423070872617887237_1423070872617887237_cc45b98b8c2d27790b8a2ae5c805ecec.jpg
Đồng chí Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Long Hải trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên

Trong đợt trao Huy hiệu Đảng này, Đảng bộ xã Long Hải có 3 đồng chí: Võ Ngọc Trợ, Chi bộ ấp Phước Hưng; Trần Quang Long, Chi bộ ấp Hải Tân và Trần Khắc Hải, Chi bộ Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất vinh dự nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo xã cũng trân trọng trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đến 2 đồng chí Lê Văn Minh, Chi bộ ấp Lò Vôi và đồng chí Phạm Thị Xuân, Chi bộ ấp Hải Điền; cùng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng đến đồng chí Phạm Tri Phương, Chi bộ ấp Hải Lộc.

Ngoài ra, 2 đồng chí Đỗ Hữu Đó, Chi bộ Doanh nghiệp Long Hải và Nguyễn Sơn Tùng, Chi bộ ấp Hải An nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại lễ trao Huy hiệu Đảng, đồng chí Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Long Hải trân trọng quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của các đảng viên ở từng vị trí công tác; đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự phát triển của thành phố và địa phương. Đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục nêu gương, tham gia xây dựng Đảng và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Tin liên quan
NGUYỄN NAM

Từ khóa

Long Hải Trao huy hiệu đảng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn