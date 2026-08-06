Tăng cường hiệu quả hiệp đồng ứng phó an ninh mạng

Sáng 6-8, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia (Ban Chỉ đạo) chủ trì phiên họp thường kỳ của Ban Chỉ đạo.

Phiên họp diễn ra tại Trụ sở Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với 34 điểm cầu là thành viên của tiểu ban an ninh mạng các tỉnh, thành phố.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: MINH HẢI

Tại phiên họp, đại diện Văn phòng Ban Chỉ đạo báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, tiểu ban an ninh mạng thuộc các ban, bộ, ngành, địa phương trong 6 tháng đầu năm 2026.

Các đại biểu tập trung thảo luận những nội dung về công tác phối hợp, chia sẻ dữ liệu, nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến, rửa tiền và bảo vệ dữ liệu khách hàng; công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu phục vụ chính quyền số, dữ liệu đô thị…

Các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: MINH HẢI

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, các lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng, cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội, chuyên gia trong công tác bảo đảm an ninh mạng, đã đóng góp quan trọng góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy chuyển đổi số và củng cố niềm tin số quốc gia.

Về tình hình kết quả 6 tháng đầu năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhận xét, công tác đảm bảo an ninh mạng quốc gia đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các mặt công tác. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thiện thể chế có chuyển biến rất rõ nét; cơ bản kiện toàn Ban Chỉ đạo, kiện toàn tiểu ban an ninh mạng tại các bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: MINH HẢI

Trong đó, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã hoàn thiện các dự thảo nghị định quy định chi tiết Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật Chuyển đổi số, Luật Trí tuệ nhân tạo… Các cơ quan chức năng tăng cường năng lực giám sát, phát hiện, cảnh báo, ứng cứu và bảo vệ hệ thống thông tin trọng yếu; tăng cường công tác quản lý nhà nước, đấu tranh có hiệu quả với các thông tin xấu độc, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch; công tác truyền thông nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về an ninh mạng cũng đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ngoài ra, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng đạt nhiều kết quả; nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, đào tạo nhân lực có bước phát triển và hợp tác quốc tế được tăng cường.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu, thời gian tới, Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo tập trung nâng cao năng lực chỉ đạo, điều phối thống nhất trên toàn quốc; tăng cường hiệu quả hiệp đồng ứng phó an ninh mạng; rà soát và hoàn thiện quy chế hoạt động, chế độ thông tin, báo cáo và cơ chế chỉ huy, điều phối giữa Ban Chỉ đạo với các tiểu ban của bộ, ngành, địa phương. Tập trung hoàn thiện thể chế và các cơ chế, chính sách; triển khai tổng thể, đồng bộ các giải pháp về bảo đảm an ninh mạng, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu phải bám sát chương trình, nội dung triển khai của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW để triển khai các nhiệm vụ công tác về đảm bảo an ninh mạng. Công tác đảm bảo an ninh mạng phải gắn trực tiếp và thường xuyên với tiến độ triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, nhất là việc đảm bảo an ninh mạng cho khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, hệ thống an ninh dữ liệu.

Tại phiên họp, ban tổ chức công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung, kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo. Theo đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng là Trưởng Ban Chỉ đạo. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo. Các đồng chí: Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ là Phó trưởng Ban Chỉ đạo.

ĐỖ TRUNG - MINH HẢI