Vụ 3 mẹ con bị chém ở Cà Mau: 2 người đã qua cơn nguy kịch

Liên quan đến vụ người đàn ông chém 3 mẹ con, sáng 6-10, ông Huỳnh Minh Kiên, Bí thư Đảng uỷ xã Năm Căn (tỉnh Cà Mau), đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Tại gia đình, ông Huỳnh Minh Kiên ân cần thăm hỏi, chia sẻ mất mát, động viên người thân nạn nhân cố gắng vượt qua đau thương, ổn định tinh thần và cuộc sống. Dịp này, đoàn hỗ trợ gia đình 10 triệu đồng.

Bí thư Đảng uỷ xã Năm Căn Huỳnh Minh Kiên thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. ẢNH: THANH VŨ

Như Báo SGGP thông tin, khoảng 17 giờ 20 ngày 5-10, tại khu vực ấp 3, xã Năm Căn, Trần Chí Công (40 tuổi, ngụ ấp 3, xã Năm Căn) đã dùng dao chém chị N.T.L.H. (39 tuổi, giáo viên tiểu học, ngụ ấp 3, xã Năm Căn) cùng 2 con của chị là cháu V.N.T.K. (6 tuổi) và cháu V.N.B.C. (11 tuổi). Vụ việc xảy ra khi chị H. vừa rước con từ trường về nhà.

Hiện trường vụ án mạng

Sau đó, cả 3 mẹ con được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Năm Căn cấp cứu nhưng cháu K. tử vong tại bệnh viện, còn chị H. và cháu C. bị thương nặng, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Cà Mau điều trị.

Sáng 6-10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, chị H. và cháu C. nhập viện với tình trạng đa chấn thương vùng cổ gáy, vùng ngang xương mũi và bàn, ngón tay 2 bên. Sau khi được phẫu thuật và điều trị tích cực, chị H. và cháu C. đã qua cơn nguy kịch. Hiện tại cả 2 được điều trị, theo dõi và chăm sóc đặc biệt tại Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Cà Mau.

Theo xác minh ban đầu của cơ quan công an, đối tượng Trần Chí Công và chị N.T.L.H. (chồng đã mất hơn 5 năm) có mối quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng khoảng 4 năm. Công nghi ngờ chị H. có mối quan hệ với người khác nên lấy dao rượt chém cả 3 mẹ con, hậu quả cháu K. tử vong.

Đối tượng Trần Chí Công đã bị cơ quan công an bắt để điều tra về hành vi “Giết người”.

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