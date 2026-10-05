Cà Mau: Người đàn ông chém 3 mẹ con, 1 người tử vong

Tối 5-10, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Năm Căn (tỉnh Cà Mau) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 20 cùng ngày, tại khu vực ấp 3, xã Năm Căn, Trần Chí Công (ngụ địa bàn xã Năm Căn) đã dùng dao chém chị N.T.L.H. (39 tuổi) cùng hai con của chị H. là cháu V.N.T.K. (6 tuổi) và cháu V.N.B.C. (11 tuổi). Vụ việc xảy ra, khi chị H. vừa rước con từ trường về nhà.

3 mẹ con được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Năm Căn cấp cứu nhưng cháu K. đã tử vong, còn chị H. và cháu C. bị thương nặng, được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau điều trị.

Sự việc xảy ra nghi do ghen tuông. Đối tượng Trần Chí Công đã bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

TẤN THÁI