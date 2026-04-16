Đề nghị truy tố 29 bị can trong đường dây sản xuất sữa giả

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án sản xuất sữa giả tại Công ty Rance phamar và một số đơn vị liên quan; đồng thời, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 29 bị can với các tội danh khác nhau.

Theo kết luận điều tra, cầm đầu đường dây sản xuất sữa giả là 2 đối tượng sinh năm 1979 là Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà, cùng trú tại phường Hà Đông, Hà Nội. 2 đối tượng này cùng bị đề nghị truy tố về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Theo tài liệu điều tra, 2 đối tượng trên hiểu biết về công nghiệp thực phẩm, trong đó Vũ Mạnh Cường có bằng về “sản xuất, chế biến thực phẩm”, còn Hoàng Mạnh Hà có bằng về “quản trị kinh doanh” và đã làm việc tại nhiều doanh nghiệp về thực phẩm.

Cơ quan chức năng thu giữ một lượng lớn sữa của các đối tượng

Nhận thấy việc kinh doanh sữa mang lại nhiều lợi nhuận, nên 2 đối tượng cùng thành lập Công ty Rance Pharma và công ty của Hacofood. Các đối tượng sau đó xây dựng nhà máy sản xuất tại xã Phú Nghĩa (TP Hà Nội) do Hồ Sỹ Ý (1 cổ đông góp vốn) điều hành.

Theo cáo buộc, để sản xuất các sản phẩm sữa bột giả, Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà còn liên doanh, liên kết bằng hình thức góp cổ phần với nhiều đối tượng khác thành lập ra 9 công ty để tạo nên một hệ sinh thái với mục đích để các công ty này đứng tên hồ sơ công bố các dòng sản phẩm (nhãn thương hiệu sản phẩm) và trực tiếp kinh doanh, phân phối tiêu thụ các sản phẩm được sản xuất tại nhà máy trên.

Để triển khai hoạt động sản xuất, Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà phân công cho các đối tượng trong đường dây chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục công bố sản phẩm tại các chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố: TP Hà Nội, Vĩnh Phúc và Hòa Bình (trước đây, nay là Phú Thọ).

Cơ quan điều tra bước đầu làm rõ quy trình sản xuất được tổ chức theo từng bước chặt chẽ. Khi có khách đặt hàng, bộ phận kinh doanh do Cường, Hà hoặc nhân viên phụ trách sẽ tiếp nhận yêu cầu về chủng loại sản phẩm, đối tượng sử dụng, sau đó chuyển thông tin cho các đối tượng khác để công bố sản phẩm. Các sản phẩm sữa chủ yếu tập trung cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai. Các thành phần được công bố gồm tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó... song, thực tế hoàn toàn không có những chất này.

Cơ quan chức năng xác định, để được công bố sản phẩm của nhóm đối tượng trên, đã có sự giúp sức của một số cán bộ tại chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố trên.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood Group đã sản xuất tổng cộng hơn 187.000 hộp sữa giả, trong đó đã tiêu thụ hơn 170.200 hộp, thu về gần 18 tỷ đồng.

GIA KHÁNH