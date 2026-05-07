Truy tố 29 bị can trong vụ sản xuất sữa giả cho trẻ sơ sinh, bà bầu

Chiều 7-5, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 29 bị can trong vụ án sản xuất, buôn bán hơn 187.000 hộp sữa giả dành cho trẻ sơ sinh, bà bầu và người tiểu đường, doanh thu hơn 1.177 tỷ đồng.

Các bị can trên bị truy tố trong vụ án xảy ra tại Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và các công ty khác. Các bị can bị truy tố về các tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Nhận hối lộ"...

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2025, Vũ Mạnh Cường là cổ đông chính, thành lập các công ty và trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và các công ty khác.

Thông qua các doanh nghiệp này, Vũ Mạnh Cường, Hoàng Mạnh Hà (cổ đông Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood), Đặng Trung Kiên (Phó Giám đốc Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood), Hồ Sỹ Ý (quản lý nhà máy của các công ty trên) đã trao đổi, thống nhất thành lập và chỉ đạo cấp dưới thực hiện chuỗi hành vi sai phạm có hệ thống trong đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm.

Cơ quan chức năng thu giữ một lượng lớn sữa của các đối tượng

Các đối tượng trên đã chỉ đạo cấp dưới cắt giảm, thay thế thành phần nguyên liệu để giảm chi phí sản xuất, từ đó sản xuất số lượng sản phẩm lớn để phân phối, tiêu thụ ở hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, trong đó, có 426 lô sản phẩm sữa được kết luận là hàng giả có giá trị hơn 54 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền hơn 39,5 tỷ đồng.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2019 đến 2024, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính về thuế đối với Nhà nước, Vũ Mạnh Cường trao đổi, thống nhất với các cổ đông; phân công nhiệm vụ, chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập và theo dõi, hạch toán thuế trên 2 hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm Misa để che giấu doanh thu.

Theo cáo buộc, tổng doanh thu thực tế của các doanh nghiệp trên là 1.177 tỷ đồng, trong đó doanh thu kê khai thuế là 115,9 tỷ đồng, doanh thu bỏ ngoài sổ sách không kê khai nộp thuế là 1.061 tỷ đồng, qua đó gây thiệt hại về thuế cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền là 106 tỷ đồng.

Cùng vụ án, Vũ Mạnh Cường còn bị cáo buộc thông qua các mối quan hệ để móc nối, liên hệ và đưa hối lộ cho các cá nhân là lãnh đạo, cán bộ và có khả năng kết nối với người có chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật để được tạo điều kiện trong việc đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm, tự công bố sản phẩm tại Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình (trước đây).

ĐỖ TRUNG