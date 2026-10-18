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Xã An Thới Đông vận động hơn 850 triệu đồng chăm lo người nghèo

SGGPO

Sáng 18-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Thới Đông (TPHCM) phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, vận động hơn 850 triệu đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân để chăm lo an sinh xã hội.

Lãnh đạo Xã An Thới Đông trao phương tiện sinh kế
Lãnh đạo Xã An Thới Đông trao phương tiện sinh kế

Tại lễ phát động, Ban tổ chức tiếp nhận kinh phí ủng hộ của 16 đơn vị và cá nhân với tổng số tiền 855 triệu đồng. Cùng với vận động nguồn lực, xã An Thới Đông trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí sửa chữa 2 căn nhà Đại đoàn kết nhằm giúp các gia đình cải thiện điều kiện nhà ở, ổn định cuộc sống.

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Lãnh đạo xã An Thới Đông trao kinh phí sửa chữa nhà cho người dân

Chương trình còn trao phương tiện sinh kế cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để người dân lao động, sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập. Nhiều suất học bổng cũng được trao đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em đến trường.

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Trao phương tiện sinh kế cho người dân

Trước đó, trong 9 tháng đầu năm 2026, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã An Thới Đông đã tiếp nhận đóng góp của 15 cơ quan, đơn vị, với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng để chăm lo an sinh.

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Từ khóa

An thới đông Người nghèo Sinh kế

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