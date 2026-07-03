Hơn 200 ngư dân xã An Thới Đông cam kết không vi phạm IUU

Hơn 200 chủ tàu và ngư dân tại xã An Thới Đông (TPHCM) đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về khai thác thủy sản, góp phần cùng cả nước sớm gỡ bỏ cảnh báo "thẻ vàng" theo quy định của EC.

Hơn 200 ngư dân xã An Thới Đông được tuyên truyền các quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)

Ngày 3-7, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ủy ban MTTQ TPHCM, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM và Đảng ủy, UBND xã An Thới Đông tổ chức chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Trao cờ Tổ quốc và quà đến với bà con ngư dân tại bến phà An Thới Đông - Hiệp Phước

Tại chương trình, các chủ tàu và ngư dân xã An Thới Đông được phổ biến những nội dung trọng tâm của Luật Thủy sản năm 2017, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, các quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời được cập nhật tình hình an ninh, an toàn trên biển và các chế tài xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác thủy sản.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, ngư dân còn được hướng dẫn kỹ năng sơ cứu đuối nước, cứu hộ, cứu nạn trên biển và cách xử lý các tình huống khẩn cấp trên tàu cá, góp phần nâng cao năng lực ứng phó, bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác hải sản.

Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển tuyên truyền pháp luật cho bà con ngư dân tại bến neo đậu tàu

Cũng tại chương trình, hơn 200 chủ tàu và ngư dân đã ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, không khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài, chung tay xây dựng nghề cá có trách nhiệm, phát triển bền vững và góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Ngư dân ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác hải sản

Dịp này, Ủy ban MTTQ TPHCM trao 40 suất quà đến các gia đình chính sách và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trao 40 suất quà cùng các lá cờ Tổ quốc, áo phao cá nhân, đèn pin, túi thuốc y tế, tài liệu tuyên truyền pháp luật cho ngư dân, tiếp thêm động lực để bà con yên tâm vươn khơi, bám biển.

Ban Tổ chức trao quà đến với bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

MẠNH THẮNG