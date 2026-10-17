Xã An Thới Đông đưa tiện ích số đến gần người dân vùng ven biển

Ban tổ chức bố trí 14 gian hàng chuyển đổi số tại ngày hội. Người dân được hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID, ứng dụng SOS An ninh trật tự, đăng ký chữ ký số cá nhân, mở tài khoản ngân hàng, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.
Ngày hội cũng cho ra mắt hệ thống “Dashboard Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Thới Đông”, hỗ trợ quản lý góp ý, phản ánh, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và người dân.
Dịp này, xã An Thới Đông ra mắt Đội hình “Bình dân học vụ số”, tổ chức tập huấn kiến thức cơ bản về phong trào và hướng dẫn mô hình quản lý nhóm cộng đồng dân cư trên nền tảng Zalo.
Tại ngày hội, Đảng ủy xã An Thới Đông trao 10 suất học bổng cho học sinh có thành tích xuất sắc môn Tin học; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trao quà hỗ trợ các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn; Đồn Biên phòng Long Hòa tặng 3 xe đạp cho học sinh.