Xã An Thới Đông đưa tiện ích số đến gần người dân vùng ven biển

Sáng 17-10, đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân xã An Thới Đông (TPHCM) tham gia Ngày hội Chuyển đổi số lần 2 - năm 2026. Nhiều gian hàng hướng dẫn sử dụng các ứng dụng số, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử… để người dân trực tiếp trải nghiệm những tiện ích công nghệ ngay tại địa phương.

Ban tổ chức bố trí 14 gian hàng chuyển đổi số tại ngày hội. Người dân được hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID, ứng dụng SOS An ninh trật tự, đăng ký chữ ký số cá nhân, mở tài khoản ngân hàng, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Lãnh đạo xã An Thới Đông Trao học bổng cho học sinh

Ngày hội cũng cho ra mắt hệ thống “Dashboard Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Thới Đông”, hỗ trợ quản lý góp ý, phản ánh, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và người dân.

Dịp này, xã An Thới Đông ra mắt Đội hình “Bình dân học vụ số”, tổ chức tập huấn kiến thức cơ bản về phong trào và hướng dẫn mô hình quản lý nhóm cộng đồng dân cư trên nền tảng Zalo.

Ra mắt hệ thống Dashboard Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Thới Đông

Tại ngày hội, Đảng ủy xã An Thới Đông trao 10 suất học bổng cho học sinh có thành tích xuất sắc môn Tin học; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trao quà hỗ trợ các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn; Đồn Biên phòng Long Hòa tặng 3 xe đạp cho học sinh.

Các gian hàng chuyển đổi số thu hút người dân, học sinh tham gia tìm hiểu

CẨM NƯƠNG