Nông dân xã An Thới Đông làm giàu từ lợi thế sông nước

Từ lợi thế sông nước, nông dân xã đảo An Thới Đông đang phát triển nhiều mô hình nuôi trồng thủy sản ứng dụng kỹ thuật mới, mang lại nguồn thu nhập cao. Bên cạnh sự chủ động của người dân, chính quyền địa phương cũng hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, kết nối nguồn vốn, mở ra thêm cơ hội nâng năng suất và tạo sinh kế bền vững.

Nhiều mô hình cho lợi nhuận cao

Anh Phạm Duy Khánh là một trong những người nuôi cá dứa có tiếng ở An Thới Đông. Gần 10 năm theo nghề, hiện anh có 6 ao nuôi với tổng diện tích khoảng 4ha. Theo anh Khánh, trong quy trình nuôi cá dứa, khâu xử lý nước trước khi thả giống là quan trọng nhất. Loài cá này tuy có sức đề kháng tốt nhưng dễ mắc bệnh ký sinh trùng. Mỗi vụ cá dứa kéo dài khoảng một năm, khi cá đạt trọng lượng khoảng 2kg/con là có thể thu hoạch.

“Nuôi cá dứa ít rủi ro hơn nuôi một số loại thủy sản khác. Cá được các vựa trên địa bàn các xã An Thới Đông, Cần Giờ, Bình Khánh thu mua để làm cá dứa một nắng. Một số thương lái từ chợ đầu mối nông sản Bình Điền cũng đến tận nơi thu mua. Mỗi năm tôi bán khoảng 50 tấn cá, doanh thu hơn 7 tỷ đồng”, anh Phạm Duy Khánh cho biết.

Mạng lưới thu mua tại chỗ cùng thương lái từ chợ đầu mối giúp hình thành chuỗi liên kết từ nuôi cá đến chế biến, tiêu thụ, tạo đầu ra tương đối ổn định cho người nuôi cá dứa ở An Thới Đông.

Ngoài cá dứa, nông dân xã An Thới Đông còn phát triển các mô hình nuôi tôm nước lợ, nuôi hàu đạt hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt, địa phương đang hỗ trợ phát triển mô hình nuôi tôm nước lợ ứng dụng công nghệ cao, mang lại hiệu quả vượt trội so với phương thức nuôi truyền thống.

Theo ông Võ Văn Phẳng, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã An Thới Đông, mô hình nuôi tôm nước lợ mang đến cho xã sản lượng khoảng 4.000-5.000 tấn/năm. Năng suất bình quân đạt 40-45 tấn/ha/năm, cao gấp 6 lần phương thức nuôi truyền thống; lợi nhuận bình quân khoảng 1,47 tỷ đồng/ha/vụ.

Nông dân xã An Thới Đông chuẩn bị cá giống cho vụ nuôi mới (ẢNH: ĐỨC TRUNG)

Hiện toàn xã An Thới Đông có hơn 16.000ha đất nông nghiệp, trong đó 1.352ha nuôi tôm nước lợ (khoảng 300ha ứng dụng công nghệ cao); gần 2.000ha mặt nước nuôi đầm, đập và 548ha nuôi hàu; 15ha nuôi cá dứa cho sản lượng khoảng 200 tấn/năm, lợi nhuận bình quân 1,53 tỷ đồng/ha/vụ. Từ đất, mặt nước sẵn có, người dân đang mở rộng những mô hình phù hợp, nâng hiệu quả sản xuất và thu nhập.

Bên cạnh nuôi trồng thủy sản, An Thới Đông còn có nghề làm muối truyền thống với hơn 500 lao động tham gia. Những năm gần đây, nhiều hộ đã chuyển từ phương thức sản xuất truyền thống sang sản xuất muối trải bạt, gắn với cất trữ nước. Phương án này giúp quá trình sản xuất muối không bị gián đoạn khi thời tiết thay đổi thất thường.

Anh Nguyễn Văn Việt, diêm dân ở xã An Thới Đông, chia sẻ, phương thức sản xuất mới giúp giảm chi phí, giảm nhân công vào thời điểm thu hoạch để vận chuyển muối từ ruộng ra điểm tập kết. Nhằm bảo tồn và phát triển làng nghề muối xã An Thới Đông, tháng 12-2024, UBND TPHCM đã quyết định công nhận làng nghề truyền thống sản xuất muối tại xã.

Đưa kỹ thuật mới vào sản xuất

Hiệu quả từ các mô hình nuôi trồng thủy sản ở An Thới Đông có sự hỗ trợ rất lớn từ việc chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp nông dân từng bước thay đổi phương thức sản xuất. Chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật và đưa những mô hình mới phù hợp với điều kiện đất, mặt nước.

Ông Trần Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND xã An Thới Đông, thông tin, thời gian qua xã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, đồng thời phối hợp các đơn vị thuộc Sở NN-MT TPHCM chuyển giao nhiều mô hình sản xuất mới. Việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật giúp người dân nâng năng suất, hạn chế rủi ro và tăng hiệu quả sản xuất.

Cách làm này cũng giúp những mô hình có giá trị kinh tế cao từng bước mở rộng. Từ kỹ thuật nuôi cá dứa, tôm công nghệ cao đến ương nghêu giống, nuôi hàu bằng giá thể, các mô hình được chuyển giao gắn với điều kiện sản xuất thực tế của địa phương, tạo thêm lựa chọn để nông dân thay đổi cách làm và nâng giá trị trên diện tích sản xuất hiện có.

Nguồn vốn hỗ trợ cũng đang tạo thêm điều kiện để nông dân đầu tư sản xuất. Theo Hội Nông dân xã An Thới Đông, từ đầu năm 2026 đến nay, Quỹ Hỗ trợ nông dân TPHCM đã giải ngân hơn 7,3 tỷ đồng cho gần 80 hộ nông dân trên địa bàn xã vay vốn. Nguồn vốn này giúp các hộ có điều kiện đầu tư ao nuôi, mở rộng sản xuất, ứng dụng kỹ thuật mới và nâng cao hiệu quả các mô hình.

ĐỨC TRUNG