Xe tải chở cá cháy ngùn ngụt trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Một xe tải bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trên đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc.

Rạng sáng 19-10, một xe tải chở cá bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt tại Km31 trên đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua xã Tân Minh (tỉnh Lâm Đồng), khiến giao thông hướng Nam - Bắc ùn tắc kéo dài.

VIDEO: Xe tải chở cá cháy ngùn ngụt trên đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. (Nguồn: NDCC)

Phát hiện xe bốc cháy, tài xế nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp. Tuy nhiên, gió lớn khiến ngọn lửa lan rộng, khói đen bốc cao.

Xe tải chở cá cháy ngùn ngụt trên đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Nhận tin báo, lực lượng PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng đến hiện trường dập lửa. Lực lượng CSGT thuộc Đội 6, Cục CSGT (Bộ Công an), cùng đơn vị quản lý tuyến tổ chức phân luồng, điều tiết phương tiện.

Lực lượng chức năng khống chế đám cháy

Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng xe tải bị cháy rụi.

TIẾN THẮNG