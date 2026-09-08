Xe khách cháy rụi trên đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, 1 người chết

Xe khách giường nằm chở 24 người bốc cháy trên đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, khiến một hành khách thiệt mạng, phương tiện bị thiêu rụi.

Đến rạng sáng 8-9, lực lượng CSGT và các đơn vị chức năng đã khống chế được vụ cháy xe khách giường nằm trên đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, đồng thời phân luồng, điều tiết giao thông để các phương tiện tiếp tục hành trình.

Xe khách cháy ngùn ngụt trên đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, 1 người tử vong

Trước đó, khoảng 23 giờ 45 ngày 7-9, xe khách giường nằm mang BKS của tỉnh Gia Lai, chở khoảng 24 hành khách, do ông N.K.N. (54 tuổi) điều khiển, lưu thông hướng vào TPHCM. Khi đến khu vực xã Phước Hậu (tỉnh Khánh Hòa), khói và lửa bất ngờ bùng phát từ xe.

Phát hiện sự cố, tài xế nhanh chóng đưa xe vào sát bên phải đường, lấy một số vật dụng quan trọng rồi hô hoán hành khách rời khỏi xe. Một số người sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành do ngọn lửa bùng phát dữ dội.

Ngọn lửa bao trùm toàn thân xe

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC, CSGT và các đơn vị liên quan triển khai chữa cháy, phân luồng giao thông. Sau hơn 20 phút, đám cháy được khống chế.

Vụ việc khiến anh N.G.V (19 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) tử vong. Xe khách bị cháy trơ khung, nhiều tài sản của hành khách bị thiêu rụi. Vụ cháy gây ùn tắc giao thông kéo dài hơn 1km trên cao tốc, đồng thời khiến một số người hoảng sợ.

TIẾN THẮNG