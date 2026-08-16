Bắt giữ tàu vận chuyển trái phép 130.000 lít dầu trên vùng biển Cà Mau

Chiều 16-8, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết trong quá trình thực thi pháp luật trên vùng biển Tây Nam, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện và bắt giữ một tàu vận chuyển dầu trái phép.

Lực lượng chức năng kiểm tra nguồn gốc dầu vận chuyển trên tàu TG 914..TS. Ảnh: BÁ HƯNG

Cụ thể, vào lúc 0 giờ 30 ngày 16-8, tại khu vực cách Tây Nam Hòn Khoai khoảng 90 hải lý (tỉnh Cà Mau), Tàu 360 thuộc Biên đội tuần tra kiểm soát của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện tàu TG 914..TS có dấu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra.

Tàu TG 914...TS vận chuyển 130.000 lít dầu D.O không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Ảnh: BÁ HƯNG

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu TG 914.. TS có 5 thuyền viên, do ông Hồ Hồng Diệp (sinh năm 1971, trú tại xã Tân Điền, tỉnh Đồng Tháp) làm thuyền trưởng. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Diệp khai nhận trên tàu TG 914...TS đang vận chuyển khoảng 130.000 lít dầu D.O không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Hiện lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật, niêm phong hàng hóa và dẫn giải tàu TG 914...TS về cảng Hải đội 422 tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

TẤN THÁI