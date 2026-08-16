Pháp luật

An ninh - trật tự

Bắt giữ tàu vận chuyển trái phép 130.000 lít dầu trên vùng biển Cà Mau

SGGPO

Chiều 16-8, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết trong quá trình thực thi pháp luật trên vùng biển Tây Nam, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện và bắt giữ một tàu vận chuyển dầu trái phép.

2aOboQru2WibW5gnq4AQqA4RwwsOqPJCnr0oUMiG.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra nguồn gốc dầu vận chuyển trên tàu TG 914..TS. Ảnh: BÁ HƯNG

Cụ thể, vào lúc 0 giờ 30 ngày 16-8, tại khu vực cách Tây Nam Hòn Khoai khoảng 90 hải lý (tỉnh Cà Mau), Tàu 360 thuộc Biên đội tuần tra kiểm soát của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện tàu TG 914..TS có dấu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra.

tauca..jpg
Tàu TG 914...TS vận chuyển 130.000 lít dầu D.O không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Ảnh: BÁ HƯNG

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu TG 914.. TS có 5 thuyền viên, do ông Hồ Hồng Diệp (sinh năm 1971, trú tại xã Tân Điền, tỉnh Đồng Tháp) làm thuyền trưởng. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Diệp khai nhận trên tàu TG 914...TS đang vận chuyển khoảng 130.000 lít dầu D.O không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Hiện lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật, niêm phong hàng hóa và dẫn giải tàu TG 914...TS về cảng Hải đội 422 tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan
TẤN THÁI

Từ khóa

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 bắt giữ tàu vận chuyển trái phép 130.000 lít dầu trên vùng biển Cà Mau Tây Nam Hòn Khoai cảng Hải đội 422

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn