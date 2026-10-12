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Giải Chạy Nha Trang Night Run 2026

Yến Sào Khánh Hòa đồng hành giải chạy Nha Trang Night Run

Sáng ngày 9-10-2026, tại buổi họp báo công bố thông tin, Công ty Yến sào Khánh Hòa chính thức xác nhận tiếp tục là Nhà tài trợ chính cho Giải chạy Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest – BKH giai đoạn 2026–2030

Quy mô bứt phá và sứ mệnh vì cộng đồng

1. Ông Lê Hoàng Triều - Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa, Trưởng Ban tổ chức giải phát biểu tại buổi họp báo.jpeg
Ông Lê Hoàng Triều - Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa, Trưởng Ban tổ chức giải phát biểu tại buổi họp báo

Giải chạy dự kiến thu hút hơn 4.000 vận động viên tham gia. Trải dài trên cung đường ven biển Trần Phú – Phạm Văn Đồng, sự kiện hứa hẹn mang đến trải nghiệm độc đáo về vẻ đẹp lung linh của Nha Trang về đêm, góp phần thúc đẩy sản phẩm du lịch thể thao đặc trưng cho địa phương.

Đặc biệt, Công ty Yến sào Khánh Hòa sẽ cử 1.500 cán bộ, người lao động trực tiếp tham gia tranh tài ở cự ly 5 km.

Điểm nhấn nhân văn: Chạy vì ánh sáng người nghèo

2. Bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến Sào Khánh Hòa phát biểu tại buổi họp báo.jpeg
2. Bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến Sào Khánh Hòa phát biểu tại buổi họp báo

Bên cạnh mục tiêu lan tỏa thông điệp "Tình yêu biển đảo" và tinh thần rèn luyện sức khỏe, Giải chạy Nha Trang Night Run 2026 mang giá trị nhân văn sâu sắc: Ban Tổ chức sẽ trích một phần nguồn thu từ giải để hỗ trợ mổ mắt miễn phí cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Với định hướng "Vì sức khỏe cộng đồng", việc hai thương hiệu Sanest và Sanvinest tiếp tục đồng hành khẳng định cam kết của Yến sào Khánh Hòa trong việc kết hợp phát triển kinh doanh với trách nhiệm xã hội.

K.H

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Nha Trang Night Run 2026 Giải chạy đêm Nha Trang Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest Du lịch thể thao Nha Trang Cung đường chạy Trần Phú Phạm Văn Đồng Chạy bộ vì cộng đồng Hỗ trợ mổ mắt miễn phí Sự kiện Nha Trang 2026 Đăng ký giải chạy Nha Trang

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