Vedan Việt Nam 15 năm đồng hành cùng chương trình học bổng "Tiếp sức học sinh, sinh viên vượt khó học tốt" tại TP Đồng Nai

Hưởng ứng Tháng 9 Khuyến học, Ngày Khuyến học Việt Nam và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026, ngày 2-10, Công ty CPHH Vedan Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Hội Khuyến học thành phố Đồng Nai, Báo và Đài phát thanh – truyền hình Đồng Nai trao học bổng “Tiếp sức học sinh, sinh viên vượt khó học tốt” lần thứ 15 (năm học 2026-2027).

Tham gia cùng chương trình từ ngay những ngày đầu thành lập, trong suốt 15 năm qua, Vedan Việt Nam luôn duy trì đóng góp 150 triệu đồng mỗi năm để đồng hành cùng Hội khuyến học Đồng Nai trao tặng những phần học bổng dành cho các em học sinh, sinh viên khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với mong muốn góp phần san sẻ chi phí học tập và gửi đến các em lời động viên để các em thêm tự tin, kiên trì theo đuổi con đường học vấn và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Chương trình năm nay đã trao học bổng cho 308 em học sinh, sinh viên khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực vươn lên, Trong đó có 280 học sinh gồm: 32 học sinh khuyết tật bậc tiểu học, 119 học sinh THCS, 87 học sinh THPT; 10 sinh viên cao đẳng, 32 sinh viên đại học và 28 học sinh nhận học bổng Vượt khó cấp 1 lần. Khen thưởng 50 học sinh, sinh viên khuyết tật đạt thành tích giỏi, xuất sắc năm học 2025-2026 (mức khen thưởng 500 ngàn đồng/em).

Tại chương trình, Hội khuyến học thành phố Đồng Nai đã trao tặng bảng tri ân đến Vedan Việt Nam vì những đóng góp bền bỉ của doanh nghiệp trong công tác khuyến học, khuyến tài và hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Sự ghi nhận này cũng là dấu mốc cho hành trình 35 năm Vedan gắn bó và đồng hành cùng địa phương.

Trong hành trình ấy, Vedan không chỉ tập trung vào hoạt động sản xuất – kinh doanh mà còn nhất quán với phương châm “Phát triển từ xã hội, cống hiến cho xã hội”. Hằng năm, doanh nghiệp dành một phần lợi nhuận cho các hoạt động cộng đồng như trao học bổng, xây dựng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, hiến máu nhân đạo, khám chữa bệnh miễn phí và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Thông qua chương trình học bổng “Tiếp sức học sinh, sinh viên vượt khó học tốt”, Vedan Việt Nam mong muốn sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn, hiện thực hóa triết lý phát triển bền vững của mình. Đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh: “đầu tư cho giáo dục hôm nay chính là góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của địa phương mai sau”.

MT