Tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý bẫy bắt chim yến tại Ninh Hoà

Đầu tháng 10-2026 vừa qua, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh (gồm Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, Sở Công thương và Công ty Yến sào Khánh Hòa) đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ chim yến và các loài chim hoang dã tại xã Bắc Ninh Hòa và phường Ninh Hòa.

Phát hiện và tiêu hủy lưới bẫy chim tại chỗ

Tại xã Bắc Ninh Hòa, qua kiểm tra thực tế, đoàn đã phát hiện 2 điểm giăng lưới tàng hình trái phép nhằm bẫy bắt chim. Tại thời điểm phát hiện, các đối tượng vi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp cùng Công an xã và Trưởng thôn lập biên bản ghi nhận hiện trường; đồng thời tổ chức tháo dỡ và tiêu hủy tại chỗ 150 mét lưới tàng hình cùng 12 cây cọc tre dùng để căng bẫy theo đúng quy định.

Cũng liên quan đến công tác ngăn chặn nạn bẫy bắt chim yến, trước đó, Đội tuần tra bảo vệ chim yến của Công ty Yến sào Khánh Hòa đã phối hợp với chính quyền địa phương và Công an xã Nam Ninh Hòa phát hiện, ngăn chặn kịp thời các đối tượng có hành vi giăng bẫy bắt chim trên địa bàn xã, qua đó tạm giữ xe máy cùng toàn bộ dụng cụ săn bắt để tiếp tục xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát tại cơ sở

Tại các buổi làm việc với UBND xã Bắc Ninh Hòa và UBND phường Ninh Hòa, Đoàn kiểm tra liên ngành ghi nhận chính quyền hai địa phương đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân, vận động ký cam kết thực hiện “3 không” (không săn bắt, không buôn bán, không tiêu thụ trái phép), thành lập Tổ phản ứng nhanh và duy trì đường dây nóng tiếp nhận tin báo. Địa phương cũng đã phối hợp với Công ty Yến sào Khánh Hòa phát hiện, xử lý nhiều vụ việc giăng lưới, kịp thời giải cứu nhiều cá thể chim hoang dã và chim yến thả về môi trường tự nhiên.

Tuy nhiên, đoàn cũng thẳng thắn chỉ rõ: Công tác tự kiểm tra, tuần tra rà soát thực tế của các Tổ phản ứng nhanh tại cơ sở vẫn còn hạn chế, chưa chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các điểm nóng bẫy bắt.

Để bảo vệ an toàn đàn chim yến – nguồn tài nguyên kinh tế, sinh thái đặc trưng của tỉnh, Đoàn kiểm tra liên ngành đề nghị UBND xã Bắc Ninh Hòa và phường Ninh Hòa tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 09/CT-UBND của tỉnh; duy trì đường dây nóng 24/7; tăng cường tuần tra, giám sát thực địa và rà soát cả trên không gian mạng; đồng thời khảo sát lắp đặt biển cảnh báo, camera an ninh tại các khu vực có nguy cơ cao và phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ của Công ty Yến sào Khánh Hòa để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Việc bảo vệ đàn chim yến đòi hỏi sự chung tay, đồng lòng của toàn thể nhân dân địa phương. Mỗi người dân cần nêu cao ý thức trách nhiệm, chung tay giữ vững cân bằng hệ môi trường sinh thái tự nhiên, bảo vệ an toàn cho quần thể đàn chim yến và chim hoang dã trong mùa di cư.

T.M