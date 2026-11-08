7.000 người đi bộ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Ngày 8-11, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TPHCM tổ chức Chương trình đi bộ đồng hành hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026, với chủ đề "Thượng tôn pháp luật - Vì cộng đồng khỏe mạnh, văn minh và nghĩa tình".

Chương trình do Sở Tư pháp TPHCM - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp Sở VH-TT TPHCM - Thành viên Hội đồng đồng, chủ trì.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Chương trình có 7.000 người tham gia, gồm lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo thành phố, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, luật sư, doanh nghiệp và người dân.

Đoàn đi bộ xuất phát lúc 6 giờ 30 trên đường Lê Duẩn (đoạn trước Hội trường Thống Nhất), với lộ trình khoảng 1,5km qua các tuyến đường trung tâm của thành phố.

7.000 người dân tham gia đi bộ hưởng ứng ﻿Ngày Pháp luật Việt Nam. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 quy định ngày 9-11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với ý nghĩa tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức pháp luật và khẳng định tinh thần thượng tôn pháp luật, tôn trọng quyền con người, quyền công dân.

Trong 14 năm qua, Ngày Pháp luật Việt Nam tại thành phố luôn được Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng các cấp, ngành và địa phương triển khai với nhiều mô hình như tìm hiểu pháp luật trực tuyến, đối thoại chính sách, phiên tòa giả định, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở. Qua đó, việc chấp hành, áp dụng pháp luật, trách nhiệm thi hành và bảo vệ Hiến pháp của người dân ngày càng được nâng cao.

Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại chương trình. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường thông tin, thành phố đang tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, thành phố tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị; bảo đảm cơ sở pháp lý đồng bộ, thông suốt cho mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Cùng với đó, chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm. Đẩy mạnh chuyển đổi số, truyền thông chính sách tác động lớn với người dân như đất đai, nhà ở, đầu tư, lao động và an sinh xã hội. Phát huy vai trò tiên phong, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức; kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực; bảo vệ cán bộ năng động, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, việc tổ chức thi hành pháp luật phải hướng mạnh về cơ sở, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, trẻ em và người yếu thế; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh dữ liệu và an ninh con người.

>> Một số hình ảnh tại chương trình. Ảnh: HOÀNG HÙNG

HOÀNG HÙNG - SONG MAI