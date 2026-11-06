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Phường Tam Thắng tổ chức điểm sinh hoạt hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

SGGPO

Chiều 6-11, UBND phường Tam Thắng (TPHCM) tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật Việt Nam, với chủ đề “Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị và xã hội”.

UBND phường Tam Thắng trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2026
UBND phường Tam Thắng trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2026

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, ông Hà Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Thắng cho biết, để hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2026 đạt hiệu quả thiết thực, Ban Chỉ huy Quân sự phường Tam Thắng và cán bộ, chiến sĩ cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật; xác định việc chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội là trách nhiệm thường xuyên của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

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Đại biểu tham dự buổi sinh hoạt

Tại buổi sinh hoạt, Công an phường Tam Thắng thông tin, trong 10 tháng đầu năm 2026, công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và thực thi pháp luật trên địa bàn phường Tam Thắng được Đảng ủy, UBND phường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực.

Trên địa bàn phường xảy ra 34 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 16 vụ so với cùng kỳ năm 2025; công an khám phá 33 vụ, đạt 97,06%. Lực lượng chức năng phát hiện 24 vụ vi phạm pháp luật về ma túy với 97 đối tượng, xử lý hành chính 56 người sử dụng trái phép chất ma túy. Đến nay, 10/25 khu phố giữ vững địa bàn không ma túy.

Công an phường tổ chức 750 ca tuần tra, xử phạt 2.111 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 1,15 tỷ đồng; kiểm tra 137 cơ sở, xử lý 11 cơ sở vi phạm, phạt 92 triệu đồng.

Buổi sinh hoạt còn có phần tọa đàm chuyên đề kết hợp đối thoại và giải đáp pháp luật với sự tham gia của báo cáo viên đến từ Đồn Biên phòng Bến Đá, Ban Chỉ huy Quân sự phường Tam Thắng và Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TPHCM). Nội dung của phần tọa đàm tập trung vào các vấn đề về Luật Biển Việt Nam; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng.

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Buổi sinh hoạt tại phường Tam Thắng được lựa chọn làm điểm để các đơn vị trong khu vực đến tham dự, giao lưu, học tập và trao đổi kinh nghiệm
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Buổi sinh hoạt diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động ý nghĩa

Dịp này, UBND phường Tam Thắng trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2026. Cuộc thi đã thu hút 2.923 thí sinh, với 4.236 lượt thi. Ban Tổ chức trao 3 giải nhất, 4 giải nhì, 5 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích cao.

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