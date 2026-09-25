Áp lực nếu không xác định sớm môn thi thứ ba

Áp lực kỳ thi lớp 10 không nằm ở việc giảm môn thi từ ba xuống còn hai môn. Việc môn thi thứ ba ở kỳ thi lớp 10 không cố định mới gây ra nhiều áp lực cho học sinh lẫn phụ huynh.

Báo Sài Gòn Giải Phóng tiếp tục nhận được ý kiến của các nhà giáo tại TPHCM xung quanh dự thảo Thông tư quy định về tuyển sinh THCS và THPT của Bộ GD-ĐT.



Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Đức (phường Thủ Đức), cho biết, hiện nay học sinh đã được học tiếng Anh bắt buộc từ lớp 3, riêng ở TPHCM, gần 100% học sinh học từ lớp 1, ngôn ngữ này đã trở nên rất thông dụng. Do đó, việc thi môn thứ 3 ở kỳ thi lớp 10 hàng năm và môn thứ ba là tiếng Anh là hoàn toàn bình thường và không tạo ra áp lực quá tải cho học sinh.

Theo bà Trúc, việc đưa tiếng Anh vào kỳ thi giúp học sinh duy trì sự đầu tư và có vốn ngoại ngữ nhất định. Dù lên cấp THPT hay sau này thi tốt nghiệp tiếng Anh không còn là môn bắt buộc, học sinh vẫn có nền tảng để sử dụng hoặc thi lấy các chứng chỉ quốc tế, bởi nhiều gia đình đã đầu tư cho con học tiếng Anh từ nhỏ.

Đối với TPHCM là đô thị đặc biệt với các chính sách đặc thù, nguồn lực dạy và học tiếng Anh dồi dào, TPHCM nên chọn phương án thi 3 môn gồm Toán, Ngữ văn, tiếng Anh là hợp lý. Riêng với các tỉnh, thành khác, tùy thuộc vào đặc thù và điều kiện thực tế của từng địa phương để quyết định, chẳng hạn địa phương nào không muốn thi tiếng Anh thì chỉ cần thi 2 môn bắt buộc và Toán và Ngữ văn.

Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Đức, cho biết thêm việc duy trì kỳ thi ổn định, với các môn thi cố định mới chính là yếu tố giảm căng thẳng cho kỳ thi. Bởi lẽ, nếu thay đổi môn thi thứ ba theo chu kỳ 3 năm sẽ tạo ra tâm lý áp lực, nghe ngóng, thấp thỏm của phụ huynh, học sinh. Việc giữ nguyên 3 môn thi cơ bản giúp kỳ thi diễn ra ổn định. Học sinh biết trước lộ trình đến lớp 9 sẽ thi những môn này để chủ động học tập. Thay đổi môn thi chỉ làm gia tăng căng thẳng vì học sinh và phụ huynh phải ngồi suy nghĩ, lo lắng xem năm nay thi môn gì để học đối phó. Điều này chỉ làm gia tăng áp lực không cần thiết.

“Việc giữ nguyên 3 môn thi phù hợp mục tiêu phân luồng. Kỳ thi chỉ cần kiểm tra năng lực qua 3 môn kiến thức cơ bản. Còn các môn thế mạnh hay định hướng nghề nghiệp riêng, học sinh đã được lựa chọn từ cấp THCS và sẽ tiếp tục duy trì, phát triển khi lên cấp THPT”- bà Trúc nói.

Thầy Võ Kim Bảo, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành), cho hay ở kỳ thi lớp 10 hàng năm, chỉ thi 2 môn Toán và Ngữ văn hoàn toàn đủ khả năng đánh giá và phân loại học sinh để phục vụ tuyển sinh. Lý do vì việc kiến thức, phẩm chất và năng lực 2 môn học này trang bị cho người học là những điều rất cơ bản, có thể ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực trong đời sống của mỗi con người.

Thầy Võ Kim Bảo, giáo viên Trường THCS Nguyễn Du: Kỳ thi lớp 10 hàng năm chỉ thi 2 môn Toán và Ngữ văn đủ khả năng đánh giá và phân loại học sinh

Theo thầy Võ Kim Bảo, ở nhiều địa phương, việc thi tuyển sinh lớp 10 là điều cần thiết vì chúng ta chưa có đủ trường công lập cho tất cả học sinh. Việc giảm áp lực có thể nhìn từ hai hướng:

Hướng thứ nhất chính là số lượng môn cần thi. Đây là điều chúng ta có thể thấy rõ ràng nhất. Giảm 1 môn thi là giảm rất nhiều về việc dạy thêm, học thêm, giảm áp lực tìm thầy, tìm lớp, sắp xếp thời gian đưa đón con đi học của phụ huynh. Hướng thứ hai chính là việc môn thi thứ ba không còn là môn thi cố định. Nếu môn thi thứ ba được cố định là môn ngoại ngữ như trước đây, hoàn toàn tán thành việc thi tuyển sinh vào lớp 10 có 3 môn là Ngữ văn, Toán và ngoại ngữ. Vì ngoại ngữ là công cụ cần thiết, có nhiều giá trị thực tế trong bối cảnh xã hội hiện nay.

Chưa kể, chúng ta đang đẩy mạnh việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường. Về nhu cầu sử dụng trong thực tế, tiếng Anh có độ “phủ” cao hơn so với các bộ môn đặc thù như Lịch sử, Địa Lý, Khoa học tự nhiên,… Việc môn thi thứ ba không cố định gây ra nhiều áp lực cho học sinh lẫn phụ huynh. Nếu tiếng Anh là môn học mà ai cũng cần trong xã hội hiện đại thì ngược lại, không phải học sinh nào cũng có thế mạnh ở các môn Lịch sử, Địa Lý, Khoa học tự nhiên…

Việc các môn học này trở thành môn thi thứ ba vô tình khiến cho học sinh bị ép buộc học môn không phải sở trường, năng khiếu, niềm yêu thích của mình. Việc học đối với các em học sinh trở thành sự áp đặt vô lý. Điều đó khiến các em dần không thích việc học.

Nhằm ghi nhận các ý kiến đóng góp đa chiều của chuyên gia, cán bộ quản lý trường học, giáo viên, học sinh và phụ huynh về việc bỏ hay giữ môn thi thứ ba của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập, Báo SGGP mở diễn đàn "Lựa chọn nào cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập?". Các ý kiến đóng góp gửi về địa chỉ mail toasoan@sggp.org.vn

ĐẶNG TRINH