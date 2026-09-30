Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Quới thông báo tuyển dụng

Tổng cộng 14 chỉ tiêu, gồm:
- 08 chuyên viên về Nghiệp vụ bồi thường;
- 02 chuyên viên về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- 01 Kế toán viên;
- 01 chuyên viên về Pháp chế;
- 01 chuyên viên về Hành chính - Tổng hợp;
- 01 chuyên viên về Tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng.
Phương thức tuyển dụng: Thi tuyển.
Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 23/9/2026 đến hết ngày 22/10/2026, trong giờ hành chính, từ thứ Hai đến thứ Sáu.
Địa điểm: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Quới (Cạnh Lô G, Cư xá Thanh Đa, phường Bình Quới, TP.HCM).
Phương thức: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
Thông tin chi tiết: Thông báo tuyển dụng được niêm yết trên Trang Fanpage Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Quới.