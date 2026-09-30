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Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Quới thông báo tuyển dụng

UBND phường Bình Quới - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Quới thông báo tuyển dụng viên chức năm 2026 như sau:

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Quới thông báo tuyển dụng

Tổng cộng 14 chỉ tiêu, gồm:

- 08 chuyên viên về Nghiệp vụ bồi thường;

- 02 chuyên viên về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- 01 Kế toán viên;

- 01 chuyên viên về Pháp chế;

- 01 chuyên viên về Hành chính - Tổng hợp;

- 01 chuyên viên về Tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng.

Phương thức tuyển dụng: Thi tuyển.

Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 23/9/2026 đến hết ngày 22/10/2026, trong giờ hành chính, từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Địa điểm: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Quới (Cạnh Lô G, Cư xá Thanh Đa, phường Bình Quới, TP.HCM).

Phương thức: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

Thông tin chi tiết: Thông báo tuyển dụng được niêm yết trên Trang Fanpage Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Quới.

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