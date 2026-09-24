Báo Sài Gòn Giải Phóng mang “Mùa trăng yêu thương” đến với học sinh Vĩnh Long

Chiều 24-9, tại Trường Tiểu học Trần Văn Yến (xã An Hiệp, tỉnh Vĩnh Long), Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) phối hợp các đơn vị tổ chức ngày hội “Mùa trăng yêu thương” lần thứ nhất cho 670 học sinh cùng người dân địa phương.

Kết nối yêu thương

Chương trình do Đoàn cơ sở, Công đoàn cơ sở, Trung tâm Dịch vụ Truyền thông - Sự kiện Báo SGGP; Văn phòng Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM phối hợp cùng Đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM); Đoàn Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM (Co.opmart); Đoàn Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn - TNHH Một thành viên; Đoàn Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM; Đoàn Bệnh viện Ung bướu TPHCM; Tỉnh Đoàn Vĩnh Long; Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Hiệp đồng tổ chức.

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương và đại diện các đơn vị trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ địa phương. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tham dự ngày hội có các đồng chí: Bùi Thị Hồng Sương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP; Nguyễn Trần Minh Trí, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM.

Ban tổ chức trao xe đạp cho các học sinh Trường Tiểu học Trần Văn Yến. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Lãnh đạo địa phương dự chương trình có các đồng chí: Phan Thanh Trẻ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long; Cao Công Thức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Hiệp.

Chương trình còn có sự đồng hành của các đơn vị phối hợp, nhà tài trợ, nhà hảo tâm, các nghệ sĩ.

Đại diện Báo SGGP trao quà đến người dân địa phương. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tại ngày hội, Ban tổ chức đã trao tặng 670 phần quà trung thu cho học sinh Trường Tiểu học Trần Văn Yến. Ban tổ chức cũng trao: 10 chiếc xe đạp (trị giá 25 triệu đồng); 24 suất học bổng (trị giá 24 triệu đồng); 40 balô cùng các phần quà khuyến học (trị giá 14 triệu đồng) cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi; 10 phần quà dành cho gia đình chính sách, thương binh (trị giá 10 triệu đồng); 10 phần quà dành cho hộ dân khó khăn (mỗi phần gồm 500.000 đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm); Hỗ trợ “Bếp ăn yêu thương” (5 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm) cho Trường THCS Tân Hưng.

Lan tỏa tinh thần trách nhiệm

Phát biểu tại chương trình, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương cho biết, công tác xã hội là một trong ba hoạt động trọng tâm của Báo SGGP. Đó không chỉ là trách nhiệm xã hội của một tờ báo Đảng mà còn là cầu nối tình cảm, niềm tin thiết thực giữa độc giả với cộng đồng.

Đại diện các đơn vị đồng hành trao quà đến người dân địa phương. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Báo SGGP đã tổ chức nhiều chương trình xã hội từ thiện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc trên khắp cả nước. Một số chương trình trở thành thương hiệu của Báo SGGP và TPHCM, như: Giải thưởng Võ Trường Toản, Giải thưởng Tôn Đức Thắng, Học bổng Nguyễn Văn Hưởng, Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn, Vững lòng biển đảo...

Trong mùa dịch Covid-19, báo triển khai hiệu quả nhiều chương trình hỗ trợ người lao động, bà con nghèo như: Xe gạo nghĩa tình, Đồng hành vượt cạn, Một gia đình trợ giúp một gia đình... Hàng trăm tỷ đồng là những gì người lao động, người nghèo được nhận suốt nhiều năm qua từ các chương trình của báo.

“Tiếp nối những giá trị mà các thế hệ trước đã xây dựng, chúng tôi luôn cố gắng qua mỗi năm đều có nhiều hơn những hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt quan tâm tiếp sức học sinh đến trường”, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương nhấn mạnh.

Hoạt động trao quà lần này nằm trong chuỗi chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” được báo phát động từ năm 2023, với mục tiêu khích lệ, tạo điều kiện cho học sinh vùng sâu, vùng xa tự tin vươn lên trong học tập.

Các em học sinh vui chơi tại ngày hội "Mùa trăng yêu thương" năm 2026. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Đặng Văn Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Hiệp, gửi lời cảm ơn đến Báo SGGP cùng các đơn vị phối hợp, nhà tài trợ đã tổ chức chương trình ý nghĩa trên địa bàn.

Hệ thống chính trị và nhân dân xã An Hiệp đang tập trung, dồn sức, quyết tâm cao để đưa xã về đích nông thôn mới. Trong tiến trình đó, công tác an sinh xã hội luôn được các cấp, các ngành, đoàn thể địa phương quan tâm. Tuy nhiên do nguồn lực địa phương còn hạn chế nên sự chung tay, đồng hành của Báo SGGP, các đơn vị phối hợp, nhà tài trợ ngày hôm nay là nguồn động viên thiết thực, kịp thời đối với địa phương.

Những nụ cười trong trẻo, những chiếc lồng đèn lung linh được thắp sáng ngay tại sân trường đã khép lại ngày hội trong niềm hạnh phúc đong đầy, để lại dấu ấn tốt đẹp về tinh thần sẻ chia và lòng nhân ái.

>>> Một số hình ảnh tại ngày hội. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ca sĩ Đăng Nguyên giao lưu với các em. Ảnh: VIỆT NGA

Ca sĩ Quốc Đại hát cùng khán giả nhí. Ảnh: VIỆT NGA

Ý LINH - CẨM TUYẾT