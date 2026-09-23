Mang mùa trăng ấm áp đến với học sinh khó khăn ở Cần Thơ

Tối 23-9, Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thuận Hòa và xã An Ninh tổ chức Chương trình “Trung thu sẻ chia” năm 2026 cho 300 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn TP Cần Thơ.

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Lý Rotha; Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Cần Thơ Lâm Hoàng Mẫu; Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Nguyễn Đức Hiển; cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, sở ngành, địa phương...

Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ đọc Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2026

Ngay từ chiều, rất đông trẻ em đồng bào dân tộc Khmer đã có mặt tại sân Trường Tiểu học An Ninh (xã An Ninh, TP Cần Thơ), háo hức chờ các tiết mục vui hội Trung thu. Tiếng trống lân, tiếng nói cười rộn ràng cả sân trường. Trước giờ chương trình diễn ra, trời mưa lớn nhưng khoảng 300 em thiếu nhi vẫn đội mưa đến tham gia đêm hội trăng rằm.

Đây là năm thứ 4 Báo SGGP phối hợp cùng các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình "Trung thu sẻ chia" tại TP Cần Thơ. Chương trình nhằm mục đích giúp các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, con em đồng bào dân tộc thiểu số được đón Tết Trung thu vui tươi, ấm áp.

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Nguyễn Đức Hiển trao quà tặng các em học sinh

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 300 phần bánh trung thu, lồng đèn; 10 chiếc xe đạp, 30 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) và 3.000 quyển tập tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. Qua đó, kịp thời chia sẻ phần nào những khó khăn trong cuộc sống, tiếp sức các em đến trường.

Em Dương Thanh Trúc, học sinh lớp 8/A1, Trường THCS Thuận Hoà, chia sẻ: “Nhận được xe đạp, quà bánh từ Báo SGGP trao tặng, em vui quá! Đây là món quà lớn đối với em trong năm học mới. Năm nay, em sẽ được chạy xe đi học. Em hứa tiếp tục nỗ lực học tập thật tốt để không phụ lòng của các cô chú, thầy cô đã yêu thương, giúp đỡ”.

Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Lý Rotha và Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Nguyễn Đức Hiển trao xe đạp và quà cho các em học sinh

Ông Sơn Pô, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Ninh, gửi lời tri ân đến Báo SGGP và các đơn vị đồng hành hỗ trợ địa phương tổ chức chương trình vui Tết Trung thu đầm ấm, nghĩa tình cho các em thiếu nhi. Sự sẻ chia, đồng hành của Báo SGGP mang ý nghĩa thiết thực đối với địa phương.

Phát biểu tại chương trình, Nhà báo Nguyễn Đức Hiển chia sẻ: Những chương trình hướng đến giá trị cộng đồng luôn được các thế hệ những người làm Báo SGGP chú trọng thực hiện. Tiếp nối những giá trị đó, chúng tôi luôn cố gắng qua mỗi năm đều có thêm nhiều hoạt động vì cộng đồng, chung tay cùng xã hội nâng bước các em học sinh đến trường.

"Những người làm Báo SGGP hy vọng những món quà nhỏ nhưng mang nhiều ý nghĩa tinh thần này sẽ giúp các em có những cái Tết Trung thu đáng nhớ trong tuổi thơ; kịp thời sẻ chia phần nào những khó khăn trong cuộc sống và là động lực để các em nỗ lực phấn đấu trên chặng đường chinh phục ước mơ phía trước", Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Nguyễn Đức Hiển gửi gắm.

>> Một số hình ảnh tại chương trình:

Tiết mục văn nghệ do các em học sinh biểu diễn tại chương trình

Lãnh đạo TP Cần Thơ, Báo SGGP, địa phương và các đơn vị đồng hành tặng quà cho các em học sinh

Các em học sinh vui đêm hội trung thu

Các em nhỏ vui tươi trong đêm hội trung thu do Báo SGGP phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức

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