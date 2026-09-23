5 học sinh Quảng Trị bị sóng biển cuốn trôi, 1 em tử vong

Nhóm học sinh đi tắm biển thì bất ngờ bị sóng cuốn trôi, trong đó 4 em được cứu và 1 em đã tử vong.

Bàn giao thi thể học sinh tử vong cho gia đình lo hậu sự

Tối 23-9, ông Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, cho biết khoảng 16 giờ cùng ngày, một nhóm học sinh đến tắm biển tại thôn Phú Hội, xã Nam Cửa Việt thì bị sóng cuốn trôi.

17 giờ 40 phút ngày 23-9, các lực lượng chức năng tìm thấy và đưa thi thể học sinh đuối nước vào bờ

Xảy ra sự việc, 4 học sinh may mắn được người dân ứng cứu, kịp thời đưa vào bờ an toàn. Riêng học sinh T.Q.V (sinh năm 2016, ngụ xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị) bị sóng cuốn mất tích.

Đến 17 giờ 40 phút cùng ngày, các lực lượng tham gia tìm kiếm mới tìm thấy thi thể học sinh này và đưa vào bờ, bàn giao cho gia đình.

Hiện, các lực lượng chức năng đang làm rõ vụ việc, đồng thời tham gia hỗ trợ gia đình nạn nhân gặp nạn.

BÙI NGHĨA - VĂN THẮNG