Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: Sẽ triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, thành phố đang triển khai các dự án nhà ở xã hội với tiêu chuẩn tiệm cận nhà ở thương mại nhưng giá phù hợp hơn; đồng thời mở rộng chính sách tái định cư, tạo điều kiện để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri. Thực hiện: VĂN MINH

Chiều 24-9, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM tổ số 6 tiếp xúc cử tri các phường: Bình Tiên, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Diên Hồng, Bình Phú, Hoà Hưng và Vườn Lài. Buổi tiếp xúc diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Các ĐBQH TPHCM tổ số 6 gồm: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM khóa XVI; Đỗ Đức Hiển, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM.

Phấn đấu xây dựng khoảng 300.000 căn nhà ở xã hội

Trao đổi với cử tri, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thông tin, thành phố đang triển khai các dự án nhà ở xã hội với tiêu chuẩn tiệm cận nhà ở thương mại nhưng giá phù hợp hơn; đồng thời mở rộng chính sách tái định cư, tạo điều kiện để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các ĐBQH tiếp xúc cử tri. Ảnh: VIỆT DŨNG

TPHCM sẽ triển khai chính sách tái định cư theo hướng cởi mở hơn, cố gắng bố trí người dân tái định cư tại chỗ hoặc gần nơi ở cũ, phù hợp điều kiện từng trường hợp.

Trong quá trình phát triển đô thị, thành phố chủ trương không gia tăng mật độ dân cư tại các khu vực trung tâm và những nơi đã quá đông. Nhà ở sẽ được phát triển ở các khu vực xa trung tâm. Thành phố đầu tư đồng bộ hạ tầng kết nối, giao thông công cộng và các chính sách hỗ trợ đi lại để người dân thuận tiện.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi với cử tri. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hiện nay, TPHCM đã khởi công dự án Chỉnh trang khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo với khoảng 760 căn hộ nhà ở xã hội phục vụ tái định cư; dự án nhà ở xã hội thuộc dự án Khu nhà ở Tiến Phước - Đô thị mới Nam TPHCM (xã Bình Hưng) có quy mô 18 tầng, khoảng 342 căn hộ.

TPHCM đặt mục tiêu xây dựng khoảng 194.000 căn nhà ở xã hội. Tuy nhiên, thành phố phấn đấu xây dựng khoảng 300.000 căn trong thời gian tới để đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.

Khuyến khích chuyển sang xe điện

Trao đổi với cử tri về giải pháp giảm ùn tắc giao thông, Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ, thành phố cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó ưu tiên phát triển giao thông công cộng, từng bước giảm phương tiện cá nhân. Hiện lượng hành khách đi xe buýt tăng 49% so với cùng kỳ sau khi thành phố triển khai chính sách miễn phí vé. Thời gian tới, TPHCM tiếp tục phát triển mạng lưới xe buýt theo hướng đồng bộ, hợp lý, thuận tiện cho người dân.

Cử tri tham dự buổi tiếp xúc cử tri chiều 24-9. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về việc chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định thành phố không cấm người dân sử dụng xe xăng. Tuy nhiên, TPHCM sẽ có các cơ chế, chính sách tài chính, kinh tế để khuyến khích chuyển sang xe điện; nghiên cứu giải pháp hạn chế xe xăng vào khu vực trung tâm, trong đó có phương án thu phí. Đồng chí mong muốn người dân ủng hộ chủ trương chuyển đổi vì sự phát triển chung của TPHCM.

Trước ý kiến cử tri về khối lượng công việc lớn ở cơ sở, Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ với đội ngũ cán bộ phường, xã đồng thời yêu cầu đội ngũ cán bộ chủ động học hỏi, nâng cao trình độ, kỹ năng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi với cử tri. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trao đổi về công tác cán bộ, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết thành phố đang triển khai đồng bộ việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức theo bộ chỉ số hiệu suất công việc (KPI) trên phần mềm. Đồng thời, tiếp tục rà soát, phân bổ biên chế cho phù hợp với từng địa phương chứ không cào bằng.

Về Luật Phát triển đô thị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định, thành phố chưa từng có cơ chế mạnh mẽ như hiện nay. TPHCM đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định và văn bản để cụ thể hoá luật, tạo cơ sở thúc đẩy phát triển và xử lý các vấn đề tồn đọng.

Việc triển khai phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ kết quả và rõ trách nhiệm. Luật Phát triển đô thị sẽ tạo thêm cơ sở để thành phố tháo gỡ các điểm nghẽn, giải quyết những việc tồn đọng và mở rộng dư địa phát triển trong thời gian tới.

Trước ý kiến cử tri về thiếu sách giáo khoa, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM vừa báo cáo, đến 14 giờ ngày 24-9, thành phố còn thiếu 8.286 bản sách giáo khoa (chiếm tỷ lệ 0,04%), chủ yếu thiếu sách Công nghệ lớp 9 và Lịch sử, Địa lý. Trong tuần sau, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ giao đủ số sách giáo khoa cho các trường. “Phụ huynh yên tâm là trong tuần sau có đủ sách. Nếu không có gì thay đổi, năm học sau TPHCM sẽ có sách trong thư viện các trường. Phụ huynh muốn mua có thể mua tại đây hoặc có khó khăn thì sẽ được cho mượn”, đồng chí Trần Lưu Quang thông tin.

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