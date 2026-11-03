Pháp luật

Bắt phạm nhân thứ 3 trốn khỏi Trại giam A2

SGGPO

Lữ Văn Toàn - phạm nhân thứ 3 trong 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 (tỉnh Khánh Hòa) vừa bị bắt giữ sau hơn 10 ngày bỏ trốn.

Sáng 3-11, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận đã bắt giữ Lữ Văn Toàn (sinh năm 1995), phạm nhân thứ 3 trong nhóm 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 (Bộ Công an).

Theo thông tin ban đầu, hơn 0 giờ cùng ngày, lực lượng công an phát hiện Toàn lẩn trốn tại khu vực núi thuộc xã Bắc Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa). Ngay sau đó, các lực lượng tổ chức vây ráp, khống chế và bắt giữ đối tượng sau hơn 10 ngày bỏ trốn. Lữ Văn Toàn đang chấp hành án 20 năm tù về tội "Giết người".

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Phạm nhân Lữ Văn Toàn đã bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Đến nay, trong 4 phạm nhân chỉ còn Hồ Văn Tình (sinh năm 2002, ngụ phường An Phú, tỉnh Gia Lai) vẫn bỏ trốn. Tình đang chấp hành án 20 năm tù về các tội "Giết người" và "Mua bán trái phép chất ma túy".

Đặc điểm nhận dạng, Tình cao khoảng 1,68m, dáng gầy, da trắng, có hình xăm kín ngực và các hình xăm hoa văn dài trên tay, chân. Khi bỏ trốn, Tình mặc áo thun đỏ ngắn tay, quần đùi trắng đen, đội mũ đen và mang giày ba ta.

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Lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt phạm nhân Hồ Văn Tình. Ảnh: Công an cung cấp

Hiện hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bộ Công an và các lực lượng liên quan tiếp tục truy bắt Tình.

Trước đó, Báo SGGP đã thông tin, ngày 21-10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2 (xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa), 4 phạm nhân gồm Lữ Văn Toàn, Lê Văn Cường, Võ Hoàng Duy và Hồ Văn Tình bỏ trốn. Sau sự việc, Giám thị Trại giam A2 khởi tố vụ án hình sự và ra quyết định truy nã đặc biệt đối với cả 4 phạm nhân.

Ngày 24-10, lực lượng chức năng bắt giữ Lê Văn Cường trên một xe khách lưu thông qua quốc lộ 27C. Đến ngày 28-10, Võ Hoàng Duy bị khống chế, bắt giữ tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm.

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TIẾN THẮNG

Từ khóa

Phạm nhân Trốn trại A2 Bắt giữ

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