Bắt giữ phạm nhân cuối cùng trong vụ 4 phạm nhân trốn Trại giam A2

Công an tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị liên quan vừa bắt giữ Hồ Văn Tình, phạm nhân cuối cùng trong nhóm 4 người trốn khỏi Trại giam A2 (Bộ Công an).

Chiều 7-11, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận, đã bắt được Hồ Văn Tình (sinh năm 2002, ngụ phường An Phú, tỉnh Gia Lai).

Theo thông tin ban đầu, Hồ Văn Tình bị phát hiện và bắt giữ khi đang di chuyển tại khu vực rừng núi thuộc xã Bắc Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) sau khoảng 17 ngày lẩn trốn.

Hồ Văn Tình đang chấp hành án 20 năm tù tại Trại giam A2 về các tội “Giết người” và “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Phạm nhân Hồ Văn Tình đã bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Như Báo SGGP đã thông tin, chiều 21-10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2 của Bộ Công an (đóng tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa), 4 phạm nhân gồm Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Thanh Hóa, đang chấp hành án 20 năm tù về tội “Giết người”), Võ Hoàng Duy (sinh năm 1999, ngụ xã Hiệp Bình, tỉnh Gia Lai, đang chấp hành án 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”) và Lê Văn Cường (sinh năm 1994, ngụ xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ, đang chấp hành án 10 năm tù về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”) đã bỏ trốn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng triển khai các biện pháp truy tìm, truy bắt. Chiều 22-10, Giám thị Trại giam A2 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Trốn khỏi nơi giam”, theo khoản 1, Điều 386 Bộ luật Hình sự, đồng thời phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với 4 phạm nhân.

Đến nay, tất cả 4 phạm nhân trốn khỏi trại giam đều đã bị bắt giữ.

TIẾN THẮNG