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Phạt 12,5 triệu đồng người tung tin giả vụ phạm nhân trốn Trại giam A2

SGGPO

Một người đàn ông bị phạt 12,5 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật, rằng phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 đã đến Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và có khả năng vượt biên.

Tối 6-11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.Q.H. (sinh năm 1976, ngụ TPHCM) số tiền 12,5 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến vụ 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 (Bộ Công an).

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Cơ quan chức năng làm việc với ông H. Ảnh: Công an Khánh Hòa cung cấp

Trước đó, ngày 28-10, ông H. sử dụng tài khoản Facebook và TikTok đăng video, phát trực tiếp với nội dung cho rằng 2 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 đã trộm xe máy của người dân, di chuyển ra khỏi tỉnh Khánh Hòa, đến Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và có khả năng vượt biên.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện, xác minh thông tin và phối hợp Công an xã Diên Lâm làm việc với ông H. vào ngày 29-10.

Tại buổi làm việc, ông H. thừa nhận tiếp nhận thông tin từ một người bạn qua mạng xã hội nhưng không kiểm chứng mà sử dụng để phát trực tiếp, cắt ghép video rồi đăng tải lên Facebook và TikTok. Ông H. cũng thừa nhận hành vi này có thể gây hoang mang dư luận, làm nhiễu loạn thông tin và ảnh hưởng đến công tác truy bắt phạm nhân.

Như Báo SGGP thông tin, chiều 21-10, trong quá trình lao động sản xuất tại trại giam A2 (đóng ở xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa), 4 phạm nhân đã bỏ trốn, gồm: Hồ Văn Tình (sinh năm 2002), Lữ Văn Toàn (sinh năm 1995), Võ Hoàng Duy (sinh năm 1999) và Lê Văn Cường (sinh năm 1994).

Đến nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ được 3 phạm nhân, hiện còn phạm nhân Hồ Văn Tình vẫn bỏ trốn.

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Lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt phạm nhân Hồ Văn Tình
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TIẾN THẮNG

Từ khóa

Tin giả Trốn trại giam A2 Khánh Hòa TPHCM

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