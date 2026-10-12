Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Bình Phước tổ chức khám mắt miễn phí

Người dân đến thăm khám, điều trị các bệnh lý về mắt tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Bình Phước

Chương trình tạo điều kiện để người dân, nhất là người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực vùng xa, tiếp cận các dịch vụ chăm sóc mắt ngay tại địa phương.

Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Bình Phước đi vào hoạt động mở ra cơ hội điều trị các bệnh lý về mắt cho người dân vùng sâu, vùng xa phía Bắc TP Đồng Nai

Ông Trần Văn Cường, ngụ xã Bù Gia Mập, đã vượt hơn 100km đến Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Bình Phước để thăm khám. Trong điều kiện kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, chi phí khám, chữa bệnh luôn là nỗi lo đối với ông. Vì vậy, việc được các bác sĩ thăm khám, chẩn đoán miễn phí khiến ông vui mừng, cảm kích.

Trong khi đó, cụ Hoàng Tảo Chính (76 tuổi, ngụ phường Bình Phước) bày tỏ sự an tâm khi được kiểm tra mắt bằng hệ thống thiết bị y tế hiện đại. Theo cụ Chính, các bác sĩ tận tình giải thích kết quả thăm khám, tư vấn cách chăm sóc mắt phù hợp, giúp người cao tuổi hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe của mình.

Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Bình Phước tọa lạc trên đường Hùng Vương, phường Bình Phước, TP Đồng Nai, được đầu tư xây dựng trên diện tích hơn 1.500m², với tổng vốn 60 tỷ đồng. Cơ sở được trang bị hệ thống thiết bị y tế phục vụ khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý về mắt.

Cơ sở vật chất khang trang, sạch sẽ phục vụ người dân

Các dịch vụ chuyên môn tại bệnh viện gồm khám mắt tổng quát, phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp PHACO, phẫu thuật laser và điều trị các bệnh lý như glôcôm, mộng thịt, sụp mi, tật khúc xạ; đồng thời tiếp nhận xử lý các chấn thương mắt theo khả năng chuyên môn.

Việc đưa bệnh viện chuyên khoa mắt vào hoạt động góp phần bổ sung cơ sở khám, chữa bệnh cho người dân khu vực phía Bắc TP Đồng Nai. Trước đây, người mắc các bệnh lý về mắt cần điều trị chuyên sâu thường phải di chuyển đến TPHCM, phát sinh thêm chi phí đi lại, ăn ở và mất nhiều thời gian.

Thông qua chương trình khám miễn phí trong những ngày đầu hoạt động, bệnh viện tạo thêm cơ hội để người dân chủ động kiểm tra sức khỏe mắt, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và được tư vấn hướng điều trị phù hợp. Đối với người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn và người dân ở khu vực xa trung tâm, việc tiếp cận dịch vụ chuyên khoa ngay tại địa phương có ý nghĩa thiết thực trong chăm sóc sức khỏe, giảm bớt gánh nặng đi lại và chi phí khám bệnh.

Chương trình khám mắt miễn phí cho người dân kéo dài đến ngày 22-10.

BÙI LIÊM -NÔNG NGÂN