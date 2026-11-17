TP Huế triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm cho người dân, hướng đến chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe chủ động. Tính đến ngày 29-7, gần 592.000 người đã được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc.

Ưu tiên khám sức khỏe cho người cao tuổi, người khó khăn

Đầu tháng 7-2026, UBND TP Huế phát động cao điểm khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn, thuộc chương trình giai đoạn 2026-2030. Đây là hoạt động nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bà Hồ Thị Hằng (62 tuổi, ngụ xã A Lưới 1, TP Huế) nhận xét, chương trình mang lại lợi ích thiết thực, nhất là đối với người lao động và người có hoàn cảnh khó khăn khi được khám, tầm soát bệnh miễn phí.

"Chúng tôi rất vui vì được các bác sĩ thăm khám tận tình. Nếu phát hiện bệnh sớm sẽ giảm được nhiều chi phí điều trị về sau", bà Hằng chia sẻ.

Theo kế hoạch, từ năm 2026, TP Huế đặt mục tiêu 100% người dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm. Người dân sau khi khám được lập hồ sơ theo dõi, cập nhật vào Sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời.

Đại diện Sở Y tế TP Huế cho biết, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức chiến dịch cao điểm khám sức khỏe định kỳ năm 2026 nhằm huy động nguồn lực, tăng cường phối hợp giữa các cấp, ngành, địa phương và cơ sở y tế, đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe cho người dân.

Người cao tuổi được ưu tiên khám sức khỏe định kỳ trong chiến dịch cao điểm tại TP Huế

Trong chiến dịch cao điểm, thành phố tập trung khám sức khỏe cho các nhóm ưu tiên, gồm người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính; người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu.

Chương trình cũng được triển khai đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp; học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe, TP Huế đặt mục tiêu cập nhật đầy đủ, chính xác 100% kết quả khám lên cơ sở dữ liệu sức khỏe cá nhân của Bộ Y tế và Sổ sức khỏe điện tử theo quy định.

Chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe chủ động

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, nhấn mạnh, khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc không chỉ nhằm phát hiện bệnh mà còn để bảo vệ sức khỏe. Việc phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính và các bệnh lý nguy hiểm ngay từ giai đoạn đầu giúp điều trị kịp thời, giảm biến chứng, giảm chi phí khám chữa bệnh và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Theo ông Trần Hữu Thùy Giang, chương trình càng có ý nghĩa khi Huế đang phát triển theo hướng đô thị văn hóa, di sản, sinh thái, thông minh và hướng tới trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực và cả nước. Một nền y tế hiện đại không chỉ được đánh giá bằng chất lượng khám chữa bệnh mà còn ở năng lực phòng bệnh, quản lý sức khỏe cộng đồng và ứng dụng khoa học, công nghệ trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, chính quyền cấp xã có điều kiện phát huy vai trò trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý dân cư và tổ chức các hoạt động y tế cộng đồng. Việc xây dựng Sổ sức khỏe điện tử, cập nhật kết quả khám và liên thông dữ liệu trên nền tảng số sẽ góp phần hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe toàn dân, phục vụ công tác quản lý, dự báo và hoạch định chính sách y tế.

TP Huế đặt mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm, bắt đầu từ năm 2026

Tính đến ngày 29-7-2026, TP Huế ghi nhận 591.908 người đã được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc ít nhất một lần trong năm. Để tiếp tục triển khai chương trình, UBND TP Huế chỉ đạo Sở Y tế rà soát, huy động các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện tham gia; công bố danh sách để địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động lựa chọn và phối hợp tổ chức khám phù hợp với thực tế. Sở Y tế cũng hướng dẫn các cơ sở xây dựng kế hoạch, thực hiện quy trình chuyên môn và cập nhật dữ liệu khám sức khỏe theo quy định.

VĂN THẮNG