Bố trí cộng tác viên công đoàn tại khu vực đặc thù, đông công nhân

Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM cho biết, thời gian tới, thành phố bố trí cộng tác viên công đoàn tại khu vực đặc thù và hoàn thiện mô hình công đoàn khu chế xuất, khu công nghiệp.

Video: Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM Bùi Thanh Nhân gặp gỡ, đối thoại với cán bộ công đoàn. Thực hiện: CẨM TUYẾT - THÁI PHƯƠNG

Chiều 19-8, đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM gặp gỡ, đối thoại với hơn 200 cán bộ công đoàn đại diện cho 27 công đoàn phường, công đoàn cơ sở thuộc các khối trường đại học, cao đẳng, bệnh viện, doanh nghiệp hơn 1.000 lao động trên địa bàn tổ công tác quản lý địa bàn số 1 phụ trách.

Cán bộ công đoàn nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: CẨM TUYẾT

Tại hội nghị, cán bộ công đoàn phản ánh nhiều khó khăn trong phát triển đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; tình trạng cán bộ công đoàn kiêm nhiệm quá tải; những điểm nghẽn trong chuyển đổi số và quản lý dữ liệu.

Bà Ngô Thị Phương Thảo, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam cho biết, các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng thường tổ chức trong giờ hành chính, gây khó cho công nhân; đề xuất mở lớp vào buổi tối, cuối tuần hoặc tổ chức trực tuyến, tạo điều kiện để người lao động tham gia.

Cán bộ công đoàn nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: CẨM TUYẾT

Đồng chí Bùi Thanh Nhân ghi nhận các ý kiến và khẳng định, công đoàn cấp xã và công đoàn cơ sở là những cấp công đoàn quan trọng. Phần lớn các hoạt động, chương trình của tổ chức công đoàn Thành phố thời gian qua hướng mạnh về cơ sở.

Về công tác đào tạo cán bộ công đoàn cơ sở, LĐLĐ Thành phố đã chủ động phối hợp các trường mời giảng viên có kinh nghiệm đào tạo, tập huấn chuyên sâu.

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Bùi Thanh Nhân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CẨM TUYẾT

Đồng chí Bùi Thanh Nhân thông tin, thời gian tới, LĐLĐ TPHCM sẽ bố trí cộng tác viên công đoàn tại các khu vực đặc thù, tập trung đông công nhân nhằm tăng cường hỗ trợ cơ sở.

LĐLĐ Thành phố đang hoàn thiện cơ cấu tổ chức công đoàn khu chế xuất, khu công nghiệp và các công đoàn đặc thù. Việc tổ chức lại các công đoàn đặc thù giúp hoạt động công đoàn xã, phường quản lý công đoàn viên tốt hơn, giúp hoạt động của tổ chức công đoàn thành phố mạnh hơn, sát gần người lao động hơn.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân nhận Cờ thi đua, Kỷ niệm chương và Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ TPHCM.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân trao Kỷ niệm chương đến các cá nhân. Ảnh: CẨM TUYẾT

Tại hội nghị, đại diện tổ công tác quản lý địa bàn số 1 cho biết đang quản lý 6.207 công đoàn cơ sở. Riêng trong 6 tháng đầu năm, các công đoàn phường thành lập mới 129 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 8.075 đoàn viên.

Thời gian qua, các hoạt động tuyên truyền, bồi dưỡng tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở được triển khai thường xuyên. Đặc biệt, công tác chuyển đổi số, triển khai Ứng dụng điều hành công đoàn có sự cải thiện đáng kể.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động công đoàn trên địa bàn còn một số khó khăn. Đơn cử, số lượng cán bộ Tổ công tác và công đoàn phường ít so với quy mô công đoàn cơ sở, đoàn viên và khối lượng công việc; công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở chưa đạt yêu cầu; một số công đoàn cơ sở ngừng hoạt động hoặc khó liên hệ...

Công nhân mua hàng hỗ trợ giá tại phiên chợ do tổ chức Công đoàn TPHCM tổ chức. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Theo đại diện tổ công tác quản lý địa bàn số 1, công tác chuyển đổi số đang là điểm nghẽn. Tỷ lệ xác thực, nhập liệu và hoàn thiện hồ sơ pháp lý tuy có cải thiện nhưng so với bình diện chung còn thấp.

Trong tổng số công đoàn cơ sở thuộc Tổ quản lý, có 3.091 công đoàn dưới 20 đoàn viên, trong đó 1.405 công đoàn có dưới 10 đoàn viên. Quy mô và đặc điểm rất khác nhau của công đoàn cơ sở đặt ra yêu cầu phải có phương thức quản lý, hướng dẫn và hỗ trợ phù hợp hơn với thực tế cơ sở.

THÁI PHƯƠNG - CẨM TUYẾT