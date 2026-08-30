Giúp công nhân vơi bớt khó khăn

Năm học mới cận kề, nữ công nhân Hồng Mộng Tuyền tất bật chuẩn bị sách vở, quần áo và các khoản chi phí học tập cho 3 đứa con. Cả ba đều trong tuổi ăn học, vì thế vợ chồng chị Tuyền đang nặng gánh lo…

Con của người lao động nhận quà, khen thưởng tại Ngày hội “Đại Đồng Tiến đồng hành nâng bước tương lai” của Công ty CP Đại Đồng Tiến (ẢNH: HỒNG ĐÀO)

Nhọc nhằn trước năm học mới

Sau hơn 10 năm làm công nhân tại Công ty TNHH Pro Kingtex Việt Nam (phường Tân Tạo, TPHCM), chị Tuyền có thu nhập chỉ hơn 10 triệu đồng/tháng. Chồng chị làm giao hàng (shipper), mỗi tháng kiếm khoảng 6-7 triệu đồng. Nếu đi làm cho công ty, thu nhập của anh có thể khá hơn, nhưng công việc giao hàng giúp chủ động thời gian đưa đón các con. Đầu năm học, những khoản chi cộng lại thành gánh nặng không nhỏ với gia đình. Vợ chồng chị phải chắt chiu từ tiền ăn, tiền sinh hoạt đến những nhu cầu cá nhân, cố dành dụm để các con có đủ sách vở, quần áo đến trường.

Với những gia đình công nhân như chị Tuyền, mùa tựu trường không chỉ có niềm vui của trẻ nhỏ mà còn là những ngày cha mẹ phải “căng mình” lo toan. Sau giờ làm ở nhà máy và những chuyến giao hàng là câu chuyện cơm áo, học hành và tương lai của 3 đứa trẻ. Dẫu còn nhiều khó khăn, điều vợ chồng chị mong mỏi vẫn rất giản dị: các con được đến trường, học hành đến nơi đến chốn và có tương lai tốt hơn cha mẹ!

Trong căn phòng trọ nhỏ tại phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM, mẹ con chị Nguyễn Thị Vi (công nhân Công ty CP Phong Phú) cũng đang tất bật chuẩn bị cho năm học mới. Chị Vi là mẹ đơn thân. Con gái chị đã học lớp 11 nên cần nhiều khoản chi tiêu, học tập. Khoản tiền lương công nhân may ít ỏi của chị chỉ đủ cho hai mẹ con trả tiền thuê nhà, điện nước, đi chợ… Vì vậy, chị tranh thủ bán quần áo online để mỗi tháng có thêm 2-3 triệu đồng. Những ngày con gái sắp tựu trường, các phiên livestream của chị Vi cũng muộn hơn, để có thu nhập mua thêm vài bộ đồng phục tươm tất, đôi giày, chiếc cặp mới… cho con.

Tiếp sức đến trường

Nhận được suất học bổng 2 triệu đồng từ chương trình Học bổng CEP cho con công nhân, lao động khó khăn do Tổ chức Tài chính vi mô CEP, chi nhánh Tân Thới Hiệp tổ chức mới đây, em Phạm Lê Gia Phúc (học sinh lớp 8, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, phường An Phú, TPHCM) rất vui. Ba em làm công nhân, thu nhập thấp; mẹ em đưa rước học sinh và phụ nấu bếp, thu nhập khá bấp bênh. Phúc bị tật từ nhỏ ở tay phải, nên sinh hoạt chủ yếu bằng tay trái. “Hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng ba mẹ vẫn cố gắng lo cho hai anh em tụi con đến trường”, Phúc bộc bạch.

Trong năm 2026, chương trình Học bổng CEP trao tặng 2.461 suất học bổng và 2.670 phần quà học tập với tổng kinh phí hơn 5,7 tỷ đồng cho con công nhân khó khăn. Ông Hoàng Văn Thành, Chủ tịch HĐTV Tổ chức Tài chính vi mô CEP, cho hay, học bổng CEP được trao tặng như một sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực của các em học sinh hoàn cảnh khó khăn; cổ vũ các em vững tin trên chặng đường chinh phục tri thức, mở ra những cơ hội tốt đẹp hơn trong học tập và cuộc sống.

Mới đây, 200 công nhân và con công nhân Công ty CP Đại Đồng Tiến (phường Chợ Lớn, TPHCM) đã có một ngày vui tại Ngày hội “Đại Đồng Tiến đồng hành nâng bước tương lai”, do ban giám đốc và công đoàn công ty tổ chức. Các em được tô tượng, làm lồng đèn, thiết kế chậu cây, giao lưu âm nhạc, thi tài năng nhí; đặc biệt là được nhận dụng cụ học tập, khen thưởng cho thành tích học tập xuất sắc của năm học 2025-2026 (từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng/suất). Ông Nguyễn Thành Tài, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết, ngày hội nhằm gắn kết trực tiếp giữa cha mẹ và con cái, để lại ấn tượng đẹp, hình ảnh đáng nhớ về “đại gia đình Đại Đồng Tiến” trước thềm năm học mới.

Chia sẻ những lo toan của công nhân trước thềm năm học mới, Công ty TNHH Cơ điện Minh Khoa (phường Phú Thọ Hòa, TPHCM) dành 50 triệu đồng hỗ trợ 15 trường hợp người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đang nuôi con ăn học và có thành tích tốt trong công việc (từ 1-10 triệu đồng/trường hợp). Trong số những công nhân được nhận hỗ trợ, anh Thái Văn Nhờ (quê Đồng Tháp) có hoàn cảnh khá đặc biệt. Do chi phí sinh hoạt tại TPHCM đắt đỏ, vợ chồng anh Nhờ phải gửi 4 con về quê nhờ ông bà chăm sóc. Khi được nhận học bổng 10 triệu đồng hỗ trợ dịp năm học mới, anh Nhờ không giấu được sự xúc động...

Theo bà Nguyễn Thị Kim Vui, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH cơ điện Minh Khoa, chương trình được thực hiện nhằm chia sẻ phần nào gánh nặng với những công nhân đang nuôi con ăn học, nhất là các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Theo bà Vui, công ty đang có khoảng 100 lao động, trong đó nhiều người đã gắn bó lâu dài. Bên cạnh thu nhập và điều kiện làm việc, việc quan tâm đến đời sống gia đình, con cái của công nhân cũng là cách để doanh nghiệp tạo sự gắn kết và giúp người lao động yên tâm làm việc.

TPHCM: Lao động tại 160 phường, xã được hỗ trợ tiền gửi con UBND TPHCM vừa ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung phường Hòa Lợi và xã Bắc Tân Uyên vào danh sách nơi có nhiều lao động. Sau khi bổ sung, 160 đơn vị được xác định là nơi có nhiều lao động trên tổng số 168 đơn vị hành chính cấp xã của thành phố. Với chính sách này, con em của người lao động đang làm việc tại các phường, xã thuộc danh sách nơi có nhiều lao động sẽ được hỗ trợ chi phí khi đi học mầm non. Mức hỗ trợ là 240.000 đồng/trẻ/tháng, thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế nhưng không quá 9 tháng/năm học.

HỒNG ĐÀO - HUỲNH NHƯ