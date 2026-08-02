Xã hội

Lễ Quốc khánh nghỉ 5 ngày liên tiếp, doanh nghiệp tự chọn phương án phù hợp

SGGPO

Chiều 2-8, Công đoàn Việt Nam thông tin về lịch nghỉ lễ 2-9 để các doanh nghiệp, đoàn viên và người lao động chủ động bố trí công việc, kế hoạch nghỉ ngơi phù hợp trong dịp lễ này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, dịp Quốc khánh năm nay, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liên tục 5 ngày, từ thứ Bảy (ngày 29-8) đến hết thứ Tư (ngày 2-9).

Kỳ nghỉ gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 2 ngày nghỉ hàng tuần và 1 ngày nghỉ do hoán đổi ngày làm việc. Ngày làm việc thứ Hai (31-8) được hoán đổi với thứ Bảy (22-8).

Đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp, người sử dụng lao động lựa chọn phương án nghỉ theo quy định. Người lao động được nghỉ ngày 2-9 và lựa chọn nghỉ thêm 1 trong 2 ngày liền kề là ngày 1-9 hoặc ngày 3-9.

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Tổ chức công đoàn lưu ý, kỳ nghỉ 5 ngày liên tục từ ngày 29-8 đến hết ngày 2-9 không mặc nhiên áp dụng đối với tất cả người lao động tại doanh nghiệp. Thời gian nghỉ cụ thể phụ thuộc phương án của từng doanh nghiệp và lịch nghỉ hàng tuần của người lao động.

Theo đề nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phương án nghỉ lễ phải được doanh nghiệp thông báo cho người lao động trước ít nhất 30 ngày.

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