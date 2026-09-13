Bộ Y tế đề xuất tăng 129 thuốc y học cổ truyền được bảo hiểm thanh toán

Dự thảo mới của Bộ Y tế mở rộng danh mục thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán BHYT, đồng thời bổ sung nhóm thuốc kết hợp dược chất với dược liệu.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo thông tư ban hành danh mục thuốc dược liệu, thuốc kết hợp dược chất với dược liệu, thuốc cổ truyền, dược liệu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Thời gian lấy ý kiến đến ngày 18-9.

Theo dự thảo, danh mục thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền dự kiến gồm 358 mục, tăng 129 mục so với danh mục hiện hành. Danh mục dược liệu gồm 344 mục, giảm 5 mục so với 349 vị thuốc cổ truyền hiện nay.

Danh mục thuốc y học cổ truyền được đề xuất mở rộng phạm vi thanh toán BHYT. Ảnh: NGỌC DUNG

Đây là đợt cập nhật đáng kể danh mục thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán BHYT.

Bộ Y tế cũng đề xuất xây dựng riêng danh mục 35 thuốc kết hợp dược chất với dược liệu được Quỹ BHYT thanh toán. Tùy từng loại thuốc, dự thảo quy định cụ thể tỷ lệ, phạm vi, điều kiện và thời gian thanh toán.

Theo Vụ Bảo hiểm Y tế (Bộ Y tế), chi phí thuốc hiện chiếm hơn 31% tổng chi Quỹ BHYT, trong khi chi cho thuốc y học cổ truyền chỉ chiếm khoảng 5,4%. Mỗi năm, cả nước có khoảng 195 triệu lượt khám chữa bệnh BHYT với tổng chi hơn 160.000 tỷ đồng, chi cho y học cổ truyền chiếm 3,3%.

Các loại dược liệu sử dụng trong y học cổ truyền

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, hiện cả nước có 5 bệnh viện y học cổ truyền trực thuộc Bộ Y tế và các bộ, ngành; 61 bệnh viện tuyến tỉnh và 10 bệnh viện tư nhân.

Trong quá trình xây dựng Chiến lược quốc gia phát triển y học cổ truyền Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Y tế nghiên cứu phương án nâng mức thanh toán khám, điều trị bằng y học cổ truyền, đồng thời phát huy các bài thuốc, phương thuốc cổ truyền. Định hướng là phát triển y học cổ truyền theo hướng hiện đại, khoa học, dựa trên bằng chứng, lấy người bệnh làm trung tâm, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả; tăng cường kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại.

NGỌC DUNG