Campuchia cấp thị thực điện tử tại các cơ quan đại diện ở nước ngoài

Vương quốc Campuchia đã ngừng cấp thị thực dạng tem dán trên hộ chiếu tại các đại sứ quán và cơ quan lãnh sự của nước này ở nước ngoài, thay thế bằng hình thức thị thực điện tử (e-Visa), theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia (MFAIC).

Campuchia tiến tới việc cấp thị thực điện tử hoàn toàn, loại bỏ dần tem thị thực giấy dán trong hộ chiếu. Ảnh: VISASNEWS

Theo trang VisasNews, thay đổi này có hiệu lực từ ngày 3-10-2026. Việc cấp thị thực cho người nhập cảnh Campuchia được chuyển sang hình thức điện tử thay cho tem dán vào hộ chiếu, bao gồm thị thực K dành cho người gốc Campuchia mang quốc tịch nước ngoài. MFAIC đề nghị người xin thị thực và các công ty du lịch thực hiện hồ sơ thông qua hệ thống e-Visa chính thức của Campuchia.

Việc chuyển sang hình thức điện tử nằm trong tiến trình số hóa và hiện đại hóa thủ tục lãnh sự của nước này, nhằm đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và tạo thuận lợi cho du khách quốc tế, giới kinh doanh cũng như người Campuchia ở nước ngoài.

Các thị thực dạng tem dán được cấp trước ngày 3-10 vẫn tiếp tục có giá trị cho đến khi hết hạn theo quy định. Do vậy, người đang sở hữu thị thực giấy còn hiệu lực không phải xin lại thị thực mới.

HUYỀN HƯƠNG