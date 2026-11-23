Internet ngày càng phổ biến với người cao tuổi, nhưng khoảng cách giữa các thế hệ vẫn rõ khi nói đến trí tuệ nhân tạo (AI). Báo cáo mới đây của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), cho thấy tỷ lệ sử dụng AI ở nhóm 55-74 tuổi thấp hơn nhiều so với giới trẻ.

Chưa tự tin áp dụng trong đời sống

Trong hơn một thập niên, khoảng cách số giữa các thế hệ thường được nhìn nhận qua khả năng tiếp cận Internet, sở hữu thiết bị và sử dụng dịch vụ trực tuyến. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của AI tạo sinh cho thấy có kết nối Internet là chưa đủ. Người cao tuổi vẫn có thể chưa biết cách dùng các công cụ AI hoặc chưa tự tin áp dụng chúng trong đời sống.

Người cao tuổi Hàn Quốc làm quen với robot AI tại một trung tâm học tập số ở Seoul. Ảnh: KOREA.NET

Theo OECD, tỷ lệ người từ 55-74 tuổi tại các nước thành viên OECD sử dụng Internet tăng từ 58% năm 2015 lên 87% năm 2025. Tuy nhiên, năm 2025, chỉ khoảng 14% người từ 55-74 tuổi sử dụng AI tạo sinh, trong khi tỷ lệ này ở nhóm 16-24 tuổi lên tới 68%. Người từ 75 tuổi trở lên còn ít tiếp cận hơn, với tỷ lệ khoảng 1% tại các nước thành viên OECD.

Khoảng cách không chỉ thể hiện ở tỷ lệ sử dụng mà còn ở sự tự tin và mức độ hiểu biết. Khảo sát của Trung tâm nghiên cứu Pew tại Mỹ thực hiện trong nửa đầu năm 2026 cho thấy, 42% người từ 50-64 tuổi từng sử dụng chatbot AI như: ChatGPT, Gemini hoặc Copilot; trong khi tỷ lệ ở nhóm từ 65 tuổi trở lên là 23%.

Trong đó, chỉ 6% người từ 65 tuổi trở lên rất tự tin hoặc cực kỳ tự tin về khả năng sử dụng chatbot, so với 31% ở nhóm 18-29 tuổi. Điều đó cho thấy có thiết bị và biết đến AI chưa đồng nghĩa với việc người dùng đủ khả năng để chủ động khai thác công nghệ.

Tổ chức các lớp học kỹ năng

Theo OECD, khoảng cách AI trở nên nổi bật hơn khi công nghệ này ngày càng được tích hợp vào các lĩnh vực thiết yếu như: y tế, dịch vụ công, ngân hàng và giao thông. Chatbot có thể hỗ trợ giải đáp thủ tục hành chính, hướng dẫn tìm kiếm dịch vụ y tế hoặc cung cấp thông tin tài chính.

Tuy nhiên, những công cụ này khó phát huy lợi thế nếu người dùng chưa biết cách đặt câu hỏi, chưa hiểu giới hạn của câu trả lời hoặc không nhận ra thông tin sai lệch. AI cũng làm gia tăng nguy cơ lừa đảo thông qua giả mạo giọng nói, hình ảnh và nội dung, khiến việc trang bị kỹ năng nhận diện rủi ro càng trở nên cần thiết.

Thực tế tại Hàn Quốc cho thấy đào tạo trực tiếp có thể giúp người cao tuổi từng bước làm quen với công nghệ. Theo hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc), có những trường hợp người cao tuổi trở về quê sau thời gian điều trị ung thư đã có thể tự đặt vé tàu nhờ khóa hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh của chương trình "Trung tâm học tập số".

Chương trình này do Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin triển khai từ năm 2020 nhằm phổ cập kỹ năng số và AI. Năm 2025, chương trình có 91.000 người tham gia.

Hàn Quốc còn triển khai mô hình “Xe buýt Ánh dương Hangeul", đưa các lớp kỹ năng truyền thông và thông tin đến trung tâm sinh hoạt người cao tuổi, nhà văn hóa và cơ sở cộng đồng.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin dự kiến tăng số trung tâm học tập AI từ 37 lên 69, mở rộng các lớp lưu động tại các trung tâm dành cho người cao tuổi và cơ sở phúc lợi, từ 4.200 địa điểm năm 2025 lên hơn 6.000 địa điểm năm 2026.

Tại Ireland, Đại học Công nghệ Dublin và Trung tâm nghiên cứu ứng dụng AI triển khai sáng kiến “AI thân thiện với người cao tuổi" nhằm xây dựng chương trình hiểu biết AI dành riêng cho người lớn tuổi. Trong hai năm, sáng kiến đặt mục tiêu lấy ý kiến của hơn 60.000 người cao tuổi, thông qua đối thoại, hội thảo và các hoạt động chung.

Những lớp học và buổi thực hành tại thư viện, cơ sở cộng đồng giúp người cao tuổi làm quen với ứng dụng AI trong đời sống, tìm hiểu về tự động hóa, thuật toán, dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư cũng như được giải đáp thắc mắc.

Theo OECD, thu hẹp khoảng cách AI không thể chỉ dựa vào việc hướng dẫn người cao tuổi sử dụng một vài ứng dụng mới. Các chương trình cần được tổ chức gần nơi họ sinh sống, có người hướng dẫn trực tiếp và gắn với thực hành. Khi đưa AI vào các dịch vụ thiết yếu, vẫn cần duy trì kênh giao dịch trực tiếp hoặc bố trí nhân viên hỗ trợ, để người chưa sử dụng được công nghệ vẫn tiếp cận được dịch vụ cần thiết.

KHÁNH MINH tổng hợp