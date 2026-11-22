Ngày 22-11, Trung Quốc đề nghị Mỹ rút lại đề xuất hạn chế các nhà mạng Trung Quốc truy cập trực tiếp vào các số điện thoại tại Mỹ, cho rằng biện pháp này chưa phù hợp với các nguyên tắc không phân biệt đối xử và cạnh tranh công bằng.

Gian trưng bày của Công ty viễn thông Trung Quốc China Telecom tại hội chợ ở Barcelona, Tây Ban Nha. Ảnh: XINHUA

Theo báo South China Morning Post (Hồng Công, Trung Quốc), trong tuyên bố phát đi ngày 22-11, Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối biện pháp này của Ủy ban truyền thông liên bang Mỹ (FCC) và hối thúc chính quyền Mỹ thu hồi. Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng FCC đã lạm dụng quyền hạn quản lý, vi phạm các nguyên tắc không phân biệt đối xử và cạnh tranh công bằng.

​Theo người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, những hành động của FCC đi ngược lại nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai nước đã đạt được, làm suy yếu sự ổn định của quan hệ kinh tế và thương mại Trung - Mỹ.

Trung Quốc đề nghị Mỹ sớm xem xét lại các biện pháp liên quan và giải quyết những bất đồng thông qua tham vấn. Bắc Kinh sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình.

Trước đó, ngày 19-11, FCC đã thông qua quy định nhằm hạn chế quyền tiếp cận số điện thoại Mỹ của những đối tượng mà cơ quan này cho là chịu trách nhiệm về "các hành vi gọi điện tự động bất hợp pháp". Biện pháp này ảnh hưởng tới China Telecom, China Unicom, China Mobile cùng một số nhà cung cấp dịch vụ thoại qua giao thức Internet (VoIP).

Hiện phía chính quyền Mỹ chưa đưa ra phản ứng từ yêu cầu của Trung Quốc.

HUY QUỐC