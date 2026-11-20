Ngày 20-11, hãng tin RIA Novosti dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông vận tải tại một số khu vực của Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev.

Một tòa nhà bị cháy tại thủ đô Kiev, Ukraine sau một vụ tấn công ngày 19-11. Ảnh: STATE EMERGENCY SERVICE DEPARTMENT

Cuộc tấn công khiến các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự; các kho chứa tên lửa hành trình, máy bay không người lái, cơ sở năng lượng, cơ sở hạ tầng giao thông vận tải tại Kiev; các vùng Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Lviv và Ivano-Frankivsk chịu thiệt hại.

Các cơ sở hạ tầng cảng biển tại tỉnh Odessa và tàu trên biển được sử dụng cho mục đích quân sự của Ukraine cũng nằm trong số những mục tiêu bị tấn công.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, những loại vũ khí có độ chính xác cao từ căn cứ trên bộ, trên biển và trên không, cũng như máy bay không người lái, đã được sử dụng trong cuộc tấn công vào Ukraine.

Trong khi đó, báo Kyiv Independent đưa tin, cuộc tấn công kéo dài nhiều giờ của Nga vào Ukraine rạng sáng 20-11 khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 15 người bị thương. Cuộc tập kích cũng làm gián đoạn nguồn cung cấp điện, nước và hư hại 3 cây cầu ở Kiev là Podilsko-Voskresenskyi, Southern và Darnytskyi.

MINH CHÂU