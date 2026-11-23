Ngày 23-11, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đề cử Phó Cố vấn An ninh tổng thống làm Ngoại trưởng mới và đề cử cựu Bộ trưởng Tư pháp làm Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia (NIS). 3 vị trí khác trong nội các cũng được thay đổi.

Tân Ngoại trưởng Hàn Quốc Lim Woong Soon. Ảnh: YONHAP

Theo hãng tin Yonhap, Phó Cố vấn an ninh quốc gia Lim Woong Soon được chỉ định giữ chức Ngoại trưởng, trong khi cựu Bộ trưởng Tư pháp Kang Kum Sil được đề cử làm lãnh đạo NIS. Thông tin được Chánh văn phòng Tổng thống Lim Kwang Hyun công bố tại cuộc họp báo ngày 23-11.

Tổng thống Lee Jae Myung đề cử cựu nghị sĩ Hong Ihk Pyo làm Bộ trưởng Thống nhất; nghị sĩ Han Jun Ho thuộc đảng Dân chủ cầm quyền làm Bộ trưởng Nội vụ; đề cử người phát ngôn cấp cao của phủ tổng thống Kang Yu Jung làm Bộ trưởng Văn hóa.

Tân Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc Kang Kum Sil. Ảnh:YONHAP

Ở tuổi 69, bà Kang Kum Sil sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên đứng đầu NIS. Từng là thẩm phán và luật sư, năm 2003, bà trở thành nữ Bộ trưởng Tư pháp đầu tiên của nước này dưới thời Tổng thống Roh Moo Hyun.

Phủ Tổng thống Hàn Quốc đánh giá kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý và hợp tác quốc tế giúp bà phù hợp với nhiệm vụ tăng cường giám sát dân chủ đối với NIS, đồng thời ứng phó các mối đe dọa an ninh mới nổi, trong đó có tấn công mạng.

Ông Lim Woong Soon, nhà ngoại giao chuyên về các vấn đề châu Mỹ, từng là đại sứ Hàn Quốc tại Canada, đồng thời có thời gian công tác ngoại giao tại Washington và New York. Theo Phủ Tổng thống Hàn Quốc, ông Lim được tin tưởng giao nhiệm vụ củng cố liên minh Hàn Quốc - Mỹ, đồng thời mở rộng hợp tác với Mỹ trong các lĩnh vực an ninh, thương mại, công nghiệp và công nghệ tiên tiến.

Theo quy trình bổ nhiệm, các ứng viên cho vị trí bộ trưởng và người đứng đầu NIS sẽ tham gia các phiên điều trần tại Quốc hội. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm chính thức không đòi hỏi phải được Quốc hội thông qua bằng hình thức bỏ phiếu.

KHÁNH MINH