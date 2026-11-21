Theo báo Arab News (Saudi Arabia), ngày 20-11, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen thông báo tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Houthi tại Sanaa, Saada và Taiz, đồng thời tấn công cảng Hodeidah.

Khu vực cảng Hodeidah được đánh dấu, cho thấy nơi chiến dịch sẽ tập trung. Ảnh: Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu

Theo tuyên bố của liên quân, chiến dịch nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa đối với dân thường ở Yemen và Saudi Arabia, đồng thời phá hủy nguồn lực phục vụ hoạt động quân sự của Houthi.

Liên quân cho biết đã phá hủy 6 xưởng sản xuất, lắp ráp cấu kiện cho bệ phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV), vô hiệu hóa một trong những kho tiếp tế chính của Houthi tại Sanaa.

Bộ trưởng Thông tin Yemen Salem Thabit Al-Awlaki cho rằng, các cuộc tấn công vào cảng Hodeidah, sau khi liên quân phát cảnh báo sơ tán để bảo vệ dân thường, phù hợp với luật pháp quốc tế. Ông cáo buộc những cơ sở cảng này được sử dụng để vận chuyển vũ khí buôn lậu, đặc biệt là tên lửa đạn đạo.

Chính phủ Yemen khẳng định không cho phép cơ sở dân sự bị lợi dụng để đe dọa an ninh quốc gia, khu vực và hoạt động hàng hải tại Biển Đỏ, eo biển Bab el-Mandeb.

Trước đó, Bộ Chỉ huy Lực lượng Liên hợp của liên quân kêu gọi người dân sơ tán khỏi cảng Hodeidah và công bố bản đồ khu vực được cảnh báo. Động thái diễn ra trong bối cảnh Saudi Arabia cho biết hệ thống phòng không nước này gần đây đánh chặn nhiều UAV và tên lửa do Houthi phóng về các khu vực thuộc lãnh thổ Saudi Arabia.

HUYỀN HƯƠNG