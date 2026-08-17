Chiều 17-8, giá vàng trong nước bất ngờ giảm

Chiều 17-8, giá vàng trong nước bất ngờ quay đầu giảm trong khi giá vàng thế giới duy trì đà tăng.

Giá vàng trong nước chỉ còn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 4 triệu đồng/lượng. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Vào khoảng 16 giờ, giá vàng miếng SJC tại Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Phú Quý đồng loạt giảm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng nay, niêm yết ở mức 141,2 triệu đồng/lượng mua vào và 144,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng được Công ty SJC giảm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng nay, niêm yết ở mức 140,7 triệu đồng/lượng mua vào và 143,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm giá vàng nhẫn 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng nay, báo giá ở mức 141,2 triệu đồng/lượng mua vào và 144,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ giao dịch giá vàng nhẫn ở mức 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 144,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng chiều mua và 600.000 đồng/lượng chiều bán so với sáng nay.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm chiều 17-8 (giờ Việt Nam) lên 4.398 USD/ounce, tăng thêm 2 USD so với sáng nay, tổng cộng tăng tăng 22 USD so với giá chốt phiên tại New York cuối tuần trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương khoảng 139,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước từ 3,8- 4,3 triệu đồng/lượng.

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NHUNG NGUYỄN