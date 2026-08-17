Sáng 17-8, giá vàng tiếp tục tăng

Giá vàng trong nước sáng nay tiếp tục tăng (Ảnh: NHUNG NGUYỄN)

Khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC tại Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Phú Quý đồng loạt tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối tuần, lên 141,8 triệu đồng/lượng mua vào và 144,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Công ty SJC cũng tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 141,3 triệu đồng/lượng mua vào và 144,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý niêm yết vàng nhẫn ở mức 141,8 triệu đồng/lượng mua vào và 144,8 triệu đồng/lượng bán ra, cùng tăng 800.000 đồng/lượng.

Tại PNJ, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 141 triệu đồng/lượng mua vào và 144,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng lần lượt 700.000 đồng và 800.000 đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, khoảng 9 giờ ngày 17-8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên Kitco ở mức 4.396,2 USD/ounce, tăng 20 USD so với giá chốt phiên tại New York cuối tuần trước.

Mức giá này sau quy đổi tương đương khoảng 139,5 triệu đồng/lượng, giá vàng thế giới thấp hơn giá bán vàng trong nước khoảng 4,9-5,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng khi đồng USD suy yếu sau loạt dữ liệu lạm phát Mỹ tuần qua phù hợp dự báo. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 7 đều cho thấy áp lực lạm phát hạ nhiệt, củng cố kỳ vọng FED sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 9.

Tuần này, thị trường tập trung vào các dữ liệu về hoạt động sản xuất, thị trường nhà ở Mỹ và biên bản cuộc họp chính sách của FED dự kiến công bố vào thứ Tư, qua đó tìm thêm tín hiệu về định hướng lãi suất.

NHUNG NGUYỄN